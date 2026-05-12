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川普將與習近平談對台軍售！美媒：恐踩雷根「對台六項保證」紅線

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）去年10月底在南韓會晤。美聯社
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）去年10月底在南韓會晤。美聯社

路透報導，川習會14日登場前夕，美國總統川普11日透露將與中國大陸國家主席習近平討論對台軍售議題，此舉恐踩到美國對台「六項保證」的紅線。

問及華府長期支持台灣防衛一事時，川普在白宮告訴記者：「我會和習主席討論這件事。」他說：「習主席希望我們不要這麼做，我會和他討論。這是我會談到的眾多議題之一。」目前尚不清楚川普打算討論軍售本身，或是討論習近平對軍售的反對立場。

川普表示，他不打算把這項議題作為主要焦點，他說：「我想，你們提到台灣的次數會比我還多。」

彭博報導指出，美國前總統雷根1982年提出對台「六項保證」（Six Assurances）時，美方曾表明，不會在對台軍售前事先徵詢北京。若川普直接與習近平談判對台軍售事宜，可能違背這項長年外交慣例。

川普也再次表示，他不認為台海緊張會在他任內爆發。他說：「我不認為會發生。」但未進一步說明，「我想我們會沒事。我和習主席關係非常好。他知道我不希望那種事發生。」

彭博經濟研究分析師威爾希（Jennifer Welch）表示：「習近平將強化中國反對對台軍售的立場，甚至可能把關鍵礦產作為施壓籌碼，進而對未來軍售形成寒蟬效應。」她指出，若川普認為，或從習近平口中直接聽到，中國強烈反對這些軍售，甚至可能再度拿關鍵礦產供應施壓，對台軍售恐怕會繼續延宕。

美國跨黨派參議員8日曾致函敦促川普盡快推動延宕數月、價值140億美元的對台軍售案，並在川習會前表明美國對台支持不容談判。紐時報導，該案雖已於1月獲國會資深議員初步批准，但之後在國務院卡關；部分審核人士獲告知，白宮要求暫緩，以免影響川普與習近平會談。

川習會 軍購 軍售

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