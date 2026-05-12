美學者：北京恐利用「川普賣台論」打擊台灣信心

川習會在即，美國學者傅立門今天在華府一場智庫座談上指出，川普交易式外交不可預測，確實引發台灣與區域盟友的憂慮；但北京也可能利用這種不確定性，操作「川普會賣台」的敘事，藉此打擊台灣社會信心。

傅立門（Eyck Freymann）在華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）座談會上示警過度炒作「川普會賣台」敘事的風險，指出這種敘事不但未必準確，還可能被北京利用，作為削弱台灣信心的政治工具。

美國總統川普（Donald Trump）預計本週訪問中國。

國民黨前立委、哈德遜研究所資深研究員許毓仁與傅立門對談，問到白宮先前公布的「國家安全戰略」（National Security Strategy）報告更加重視盟友對美國經濟利益所代表的戰略價值，這套戰略思維是否將影響川習會談話，台灣是否可能成為籌碼，請傅立門解讀。

傅立門認為，川普行事並不會受「國家安全戰略」約束，從美國捲入中東戰爭來看，紙本上的方針與現實世界的決策缺乏一致性。

他說，川普似乎對達成協議持開放態度，加上其不可預測且交易式的外交風格，的確令人擔憂。他不了解川普真正想法。他也認為中國並不期待這次峰會會有重大突破。

他表示，川習會在即，「川普會賣台」的論述聳動且容易引發關注；不過，他想強調，這正是北京的策略和政治盤算，北京想要削弱台灣民眾士氣，讓台灣人覺得自己別無選擇，只能選一位國民黨候選人，讓台灣回到以「九二共識」為基礎的談判。

傅立門說，無論川普在北京說了什麼、或沒說什麼，北京都會宣稱，川普在私下談話中曾告訴中國國家主席習近平「你可以擁有台灣」。北京會利用一切工具，包括社群媒體操弄、統戰等，將其作為打擊台灣士氣與信心的武器，並在日本、韓國等地區採取類似手段。

傅立門表示，就他觀察，美國國會兩黨、美國政府跨部門體系，以及美國盟友夥伴之間，支持台灣的力道，正處於很長一段時間以來最強的狀態。

談到國民黨主席鄭麗文日前訪中，並預計6月初訪問美國，傅立門表示，美國應該接觸台灣各個政黨，應該相信台灣人民，能夠就自己的未來作出明智的決定。