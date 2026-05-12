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川普：將與習近平談美對台軍售 不認為中國會犯台
美國總統川普預計本週前往中國訪問，他今天表示，將與中國國家主席習近平商討未來美國對台灣軍售的議題，還說自己認為北京當局不會以武力奪取台灣。
法新社報導，川普（Donald Trump）在白宮被記者問到美國是否應該繼續向台灣販售武器時，他沒有直接回答，而是說「我會跟習近平主席討論這個議題」。
川普告訴記者：「習近平主席希望我們不要這樣做，我會談論這項議題。這是我要討論的諸多議題之一。」
川普似乎也淡化中國試圖奪取台灣的可能性，他說道：「我不認為會發生這種事。我想我們會沒事的，我跟習近平主席關係很好，他知道我不想看到出現這種情況。」
但川普指出，美國距離台灣「非常遙遠」，而談到習近平時則說「他離台灣只有67英里」。
他還提及：「但你知道，日本和區域周邊國家對台灣給予很多的支持。」
川普預定5月13日抵達北京，這將是他從2017年以來首次訪問中國，雙邊會談則訂於14日和15日舉行。
根據美國官員向媒體記者所做的預告，預定會討論伊朗、台灣、人工智慧（AI）、核武及稀土等議題。
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