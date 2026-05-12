川習會在即 川普稱將與習近平討論對台軍售議題

美國總統川普預計本週前往中國訪問，他今天在橢圓形辦公室向媒體表示，在與中國國家主席習近平的會談中台灣議題「總會」被提及，他還計畫與習近平討論美對台軍售議題。

川普告訴記者：「我將與習近平主席討論這件事。習主席不希望我們這麼做（軍售），但我會和他談。這是我將討論的眾多議題之一。」

川普在談到習近平時表示：「我覺得他會比我更常提到台灣問題。」

川普預定13日抵達北京，這將是他自2017年以來首次訪問中國，雙邊會談則訂於14和15日舉行。

根據美國官員向媒體記者所做的預告，預定討論議題包括伊朗、台灣、人工智慧（AI）、核武及稀土等。