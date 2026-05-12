陸學者談川習會：台灣問題絕不讓步

美國總統川普十三日訪問大陸，台灣議題是重中之重。大陸學者表示，「台灣問題是中國的核心利益，我們絕對不會讓步」。

川習會公布後，昨晚大陸央視新聞東方時空節目中，大陸外交學院院長高飛受訪表示，當台海局勢又發生新的變化的背景下，「台灣問題」仍然是大陸最大的關切。美方過去常提「護欄」，美國的角度也希望中美關係能走向穩定，但中美關係走向穩定有個非常重要的政治前提，就是台灣問題。「所以關於台灣問題，這是中國的核心利益，我們絕對不會讓步」。

另中新社報導，中國國際問題研究院副研究員蘇曉暉分析，只有把最核心問題講清楚，中美關係才可能保持基本穩定。復旦大學國際問題研究院院長吳心伯說，對大陸而言，清晰、明確重申原則立場，是為防止戰略誤判。