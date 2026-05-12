新聞眼／3B戰3T 川習再交手誰占上風

美中昨天終於官宣「川習會」。有別九年前川普第一任期意氣風發訪華，美國的氣虛加上對中政策的矛盾，川普此時訪中，將印證「川習會」上的美國已沒有從實力地位出發的本錢。

川普的「氣虛」可用內外交迫形容。對內部分，他發起的關稅戰一敗再敗；用晶片卡中國大陸，反被大陸稀土反制；供應鏈斷供，國內物價上漲。

對外部分，全球關稅戰得罪盟友，加德英西韓等重要國家領袖接連訪中與大陸達成貿易協定；俄烏戰事至今未搞定；現在又身陷伊朗戰爭泥淖。

九年前，川普以「主導者」的姿態訪中，如今他似乎是帶著一堆爛攤子來求中國幫忙，希望從中國拿到更好的訂單成果回去對選民交差，以應對今年十一月的期中選舉。

川普的焦慮可想而知，麻煩的是，美國內部對中政策充滿矛盾，想全面圍堵中國又想從中國獲得大訂單。國安團隊擔心企業大規模赴中尋求採購，會構成國家安全威脅；但美國企業、農民等利益團體需要有大訂單來保住飯碗、穩住內部選票，兩派幾乎撕破臉。

九年前，川普訪中獲得習近平高規格接待，孰料回國不久就宣布對中國展開貿易戰、科技戰與全面的輿論戰。中方點滴在心頭、一刻不會忘。

九年後，川普希望中國大買三Ｂ（波音、黃豆、牛肉），中方也拿出三Ｔ「Taiwan（台灣）、Tariff（關稅）、Technology（科技與人工智慧）」上桌，這說明中方已不再是被予取予求的對手，而是與美「有來有往」，並要美做到「相互尊重、和平共處」。

川普明晚將飛抵北京，川習兩人心知肚明這八年來綜合國力的消長，這對「老朋友」將在談判桌上相見，誰更有信心與定力，答案將揭曉。