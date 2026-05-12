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川習會後天登場 美不希望因台灣議題拖慢談判

聯合報／ 記者陳熙文廖士鋒、編譯盧思綸／綜合報導
美國總統川普（右）二○一七年十一月九日訪問北京，與大陸國家主席習近平（左）共同出席歡迎儀式。路透
美國總統川普（右）二○一七年十一月九日訪問北京，與大陸國家主席習近平（左）共同出席歡迎儀式。路透

美國與中國大陸昨天公布美國總統川普訪陸行程，川普預計台灣時間十三日晚間抵達北京，十四日與大陸國家主席習近平會談。華爾街日報報導，美國官員說，川普在這次川習會的準備中，並未包含改變美國對台立場的計畫。

白宮首席副新聞秘書凱利於美國時間十日公布美國總統訪陸行程，大陸外交部則是於台灣時間十一日上午宣布，應習近平邀請，川普將於十三日至十五日飛抵北京進行國是訪問。

白宮：重新平衡與中經貿關係

白宮表示，川普將在台灣時間十三日晚間抵達北京，十四日上午參加歡迎儀式並與習近平會談；下午與習參觀天壇並於晚間出席國宴。川普十五日上午會在離開大陸前參加一場雙邊茶敘和工作午餐。

凱利表示，在川普領導下，美中關係重新聚焦在最重要的議題上，就是重建美國人民的安全和繁榮，川習會將在經濟和安全現況上推進這目標。她說，川普會繼續他過去一年來政策，重新平衡與中國關係，優先以互惠和公平來恢復美國的經濟自主。

她表示，雙方預期會談到「美中貿易委員會」以及「美中投資委員會」。前者將讓美中管理兩國政府間在非敏感性商品上的貿易；後者則提供美中政府一個論壇，供兩國討論投資相關議題，雙方將討論達成更多產業協議，包括航空、農業和能源等。

大陸外交部發言人郭嘉昆昨天指出，這是中美兩國元首繼去年十月釜山後再次會晤，也是美國總統時隔九年再次訪問大陸。對於川習是否討論伊朗，郭嘉昆表示「關於伊朗局勢，中方的立場是一貫的，將繼續為停火止戰勸和促談，發揮積極作用」。

美媒：美未計畫改變對台立場

華爾街日報報導，美國官員表示，川普與習近平去年十月在釜山會面時並未談及台灣，但相關幕僚認為這次台灣議題將會被提上檯面。不過，根據一位與白宮保持聯繫的顧問指出，美方已釋出訊號，顯示川普不希望台灣議題拖慢整體談判進程。美國政府高級官員表示，川普為此次峰會所做的準備中，並未包含任何改變美國對台立場的計畫。

法新社報導，根據白宮消息，貿易、關稅和人工智慧（ＡＩ）等議題是川普北京行重點。在美國積極尋求結束中東戰爭之際，一名美國政府官員表示，川普準備再次就伊朗議題向習近平施壓，並說川普過去在與習近平通話時已多次就此表達立場。官員指出，川普曾向習近平多次提及中國採購伊朗和俄羅斯石油問題，以及軍民兩用物資銷售事宜。

美國智庫「新美國安全中心」高級研究員史托克斯指出，川普這次北京行，還要分神關注伊朗最新情勢，加上時差，「川普面對或許是兩個任期以來，最複雜的一場外交與談判同步的高空鋼索秀」。

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