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川習博弈 林佳龍：我方關心但不過度擔心

聯合報／ 記者周佑政鄭媁／台北報導
美國總統川普（右）2017年訪問中國時，中國國家主席習近平（左）在北京人民大會堂前盛大歡迎。 （路透）
美國總統川普（右）2017年訪問中國時，中國國家主席習近平（左）在北京人民大會堂前盛大歡迎。 （路透）

川習會」預計十四日在北京登場，總統府昨未對此發表看法；外交部長林佳龍表示，我政府密切關注即將舉行的川習會，也跟美國都保持持續溝通；不管是美國政府公開的發言，或非公開的溝通，「我們都對台美關係的穩定發展有信心」，美國政府也一再表達他們的「台灣政策」，不會有什麼改變。

立法院外交及國防委員會昨審查外交部相關預算案，林佳龍備詢時指出，川普政府官員不論在公開場合或私下跟我方的溝通，都一再表達對台灣政策不會改變；但美方也了解，到中國舉行川習會，習近平是有可能「糾纏」跟台灣有關的議題。他說，我政府會密切關注，但還沒有發生的會議，沒辦法完全預測，都會做最好的因應，也會做危機預防，避免發生一些意外事情。

林佳龍說，綜合各方面評估，不希望川習會對台灣議題有意外；主觀上，美方都有不斷表達、甚至讓外界知道，對方（中國大陸）要談，但美方對台灣的立場是一致的、對台灣的政策並沒有改變。 他說，外交涉及談判，外交也涉及give and take（取捨），中國到底要拿什麼、讓什麼，這個要上談判桌才知道。

林佳龍表示，美國要的東西很清楚，而中國會提出什麼「許願清單」，最後美中會如何交集，要密切關注。他也強調，我方要關心，但不用過度擔心。

至於這次川習會，「六項保證」中不預先跟中共諮商對台軍售的慣例是否會打破？林佳龍說，還是會在「六項保證」的基礎，這才符合美方利益。

國民黨主席鄭麗文昨與媒體茶敘時也談到川習會，她說，不只國民黨樂觀其成，她認為台灣內部應該朝野和解、兩岸和解，也真正期待看到美中能發展出正面的友誼、能和解、合作，那就是全世界最大的福音。

鄭麗文指出，當國民黨在北京與中共總書記習近平會面後，確認雙方都對兩岸和平穩定有巨大的善意跟誠意，也希望積極往這方向努力，國民黨希望台海盡量避戰、創造和平可能性，而美國的態度與支持，至關重要。

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