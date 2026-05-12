川習會前 魯比歐：台海穩定有益全球 不樂見強行改變現狀

川習會在即，台灣議題預料將成焦點。美國國務院亞太媒體中心十一日在社群平台發文寫道，國務卿魯比歐表示，維持台海穩定對全球有益，美方「不希望看到任何逼迫或強行改變現狀」。

美國國務院亞太媒體中心在Ｘ的推文寫道：「魯比歐針對台灣議題表示：我們認為台海穩定，對中國、美國乃至全世界都有好處，這仍然是我們的立場，我們將繼續予以支持及提倡。」推文附上的圖片則寫道，魯比歐說，「我們的政策維持不變。我們不希望看到任何逼迫或強行改變現狀。我們認為這會破壞世界的穩定。」

儘管魯比歐重申美國對維持台海穩定的一貫立場，但美聯社報導，川普重返白宮後對台灣展現出更曖昧的態度，在川習會之際，外界質疑川普是否可能削弱對台灣的支持。

美國退役海軍少將、現任華府智庫「保衛民主基金會」研究員蒙哥馬利表示，台灣的支持者擔心，台灣可能成為川習會「菜單上的一道菜」。他說，「我的確擔心，我們有一位交易型總統，而一旦出現某種交易機會，我們就會面臨挑戰」。該智庫支持美國強力支持台灣。

分析人士說，中國大陸國家主席習近平可能試圖說服川普限制對台軍售，或非正式限制美國高官訪台，來鬆動美台關係。華府智庫布魯金斯研究所外交政策研究員金沛雅表示，「即使我們沒看到正式改變政策宣示那樣戲劇性情況，這一次仍然存在風險，因為川普不一定理解長期政策措辭中的細微差別，他可能會脫口說出某些話。」

除了台灣問題的立場引發關注，美聯社報導，儘管川普這趟訪問預料仍充滿各種儀式與排場，但盛大程度可能不及川普二○一七年首次訪中。

智庫國際危機組織美中關係高級研究與倡議顧問韋恩表示，中方或許仍會竭盡所能，讓川普在離開北京時相信自己剛完成一次非凡的國是訪問。但他說，「如今這些盛大儀式的作用，已不同於川普首次訪中時」，因為「習近平如今對川普已有更深刻的理解，而川普政府現行的國安與防禦戰略，已將中國視為能力相當的競爭對手」。

目前外界對川普這次訪中能取得何種成果的期待，可能比上次更低。布魯金斯研究所學者、白宮國家安全會議前中國事務主任秦江南表示，北京可能不會在貿易或其他議題上提出重大突破，因為他們正在對即將到來的美國期中選舉進行「反向操作」，認為距離投票日越近「中方的談判籌碼就越多」。