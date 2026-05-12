美中太空競賽 戰場擴至南美

美中太空競爭日趨激烈，南美洲安第斯山區的晴朗夜空也成為地緣政治角力新戰場。美國官員以國家安全為由，施壓阿根廷與智利重新審查中國在當地興建天文望遠鏡計畫，擔憂相關設施可能被用作追蹤美國衛星或與中國軍事衛星通訊的用途。

紐約時報報導，座落阿根廷聖胡安省的塞斯科天文台，由聖胡安國立大學與中國國家天文台耗資三千二百萬美元合作興建，這座電波望遠鏡擁有直徑四十公尺的巨型碟形天線，竣工後是南美洲同類望遠鏡中規模最大，可捕捉來自宇宙深處的無線電波，協助科學家繪製星系誕生地圖。然而，塞斯科天文台的天線卻無法運作。

二○二三年，一百輛卡車沿著山路將龐大的金屬零件運抵天文台，中國技術人員團隊駐紮在附近小鎮，但阿根廷與中國合作協議去年夏季到期後，海關隨即在布宜諾斯艾利斯港口扣押天線關鍵零件，迄今逾九個月。阿根廷政府的官方說法是協議續簽過程存在程序瑕疵，拒絕回應華府外交壓力是否影響相關決定。

美國對塞斯科天文台望遠鏡的憂慮，拜登政府時已浮現。川普政府上台後，持續對阿根廷施壓。國務卿魯比歐去年二月打電話給當時的阿根廷外交部長魏森討論「太空合作」議題；美國能源部旗下的桑迪亞國家實驗室專家也前往布宜諾斯艾利斯，向阿根廷官員說明中國望遠鏡的潛在風險。

不只阿根廷，中國在智利阿塔卡馬沙漠興建天文台計畫，去年也在美國大使強力遊說下宣告中止。