美想掌控拉美 北京拉攏歐洲

美國總統川普今年一月初發動軍事行動逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，五月初又簽署行政命令擴大制裁古巴，有意排除中國大陸進入美國後院。另一方面，美歐夥伴關係陷入危機，中國大陸乘機拉攏歐洲。本周川普和中國國家主席習近平會面，議題可能觸及美中在西半球的影響力之爭。

逮捕馬杜洛後，美國國務卿魯比歐曾說，「這是西半球，是我們的生活圈，我們不允許西半球成為美國敵手、競爭者和對手的行動基地」。英國廣播公司稱，此話是公開對北京說：滾出我們的地盤。

川普還施壓巴拿馬排除大陸企業經營巴拿馬運河港口，三月在佛州舉行「美洲之盾峰會」，把「對抗中國在拉美影響力」列為重點。

但北京不會放手，多數拉丁美洲國家也不會完全倒向美國。紐約時報三月曾報導，拉美國家表面附和美國，私下卻兌現北京開出的支票。自二○○五年以來，大陸銀行對拉美與加勒比海國家貸款承諾逾一千兩百億美元，項目為西方為規避風險而不願涉足的能源、礦業等領域。

另外，川普用關稅對付歐洲，施壓歐洲增加軍費，威脅退出北約還揚言拿下格陵蘭，四月初他先抨擊北約盟國沒有支持他攻打伊朗，五月初又宣布撤離五千名駐德美軍，在在加深美歐裂痕。

過去幾個月來，德、法、芬蘭及愛爾蘭等多個國家領袖相繼訪問大陸。美國諮詢公司榮鼎集團研究員克拉茲對彭博說，歐洲國家領袖訪問大陸是對美國的政治避險布局。歐洲政策制定者尋求夥伴多元化，降低華府單邊政策變化的影響。