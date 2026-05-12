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美伊戰爭陷僵局 川普難強勢面對習近平

聯合報／ 本報記者郭崇倫
美國海岸防衛隊巡防艦「米吉特號」（右）、菲律賓海岸防衛隊巡邏艦「特蕾莎・馬格巴努亞號」（左）及澳洲海軍巡防艦「圖文巴號」日前在南海參加「肩並肩演習」。圖／取自美軍印太司令部
美國海岸防衛隊巡防艦「米吉特號」（右）、菲律賓海岸防衛隊巡邏艦「特蕾莎・馬格巴努亞號」（左）及澳洲海軍巡防艦「圖文巴號」日前在南海參加「肩並肩演習」。圖／取自美軍印太司令部

美國總統川普六日接受公共電視網（ＰＢＳ）訪問時表示，他認為「很有機會」與伊朗敲定協議，有望在他訪問中國前達成，川普預計可能在一周內達成協議，結束與伊朗的戰爭。

現在全世界都知道，美國對伊朗無可奈何。目前僵局是，既沒有辦法達成和平協議，但是也無法繼續打下去，伊朗沒有能力回擊，美國打不起再一次地面戰爭，但又無法恢復戰爭前的狀態，關鍵就在荷莫茲海峽，戰爭之後，被伊朗所控制，美國愈打愈輸。

如果美國與伊朗的僵局仍然持續，川普十三日降落北京時，無法有強勢立場要求習近平，反而伊朗戰爭成為川習會的焦點，從而讓川普在經貿與台灣問題上，反而居於劣勢。

全球見證美國的「荷莫茲時刻」

歷史學家弗格森曾把一九五六年英國想以武力奪回蘇伊士運河，最後一敗塗地，全球看清楚帝國雄獅不過是頭紙老虎，稱為英國的「蘇伊士時刻」，現在對伊朗，美國束手無策，同樣是美國的荷莫茲時刻，大家見證到美國主宰全球霸權的時代告終。

戰後八十年來，美國霸權一直是維繫世界秩序的基礎，但突然之間，美國從意願與能力上，無法再成為主宰全球的霸權，不只是過去維繫全球秩序的價值，諸如自由貿易、普世人權，都已蕩然無存，連權力秩序，也不再有，只剩下霍布斯所描述的全球無序狀態。

川普對烏克蘭戰爭的立場非常曖昧，偏向俄羅斯，希望戰爭早日結束，這與歐洲國家支持烏克蘭的立場南轅北轍，讓歐洲國家擔心美國不再能信守安全承諾。

川普現在與其他北約盟國的步調愈來愈不一致，歐洲各國開始避險，一是彼此抱團，籌組中等國家聯盟；其二則是，歐洲領導人紛紛開始訪問北京，在美中之間維持等距。

亞太盟國感受到美國承諾的動搖

亞太盟國同樣感受到美國對承諾的動搖；近日南海小糾紛不斷，但是美國沒有表示支持菲律賓，日本首相高市早苗的﹁台灣有事﹂，半年來引發中方強烈抗議，但美國官方也沒有支持。

可是美國針對中國的圍堵，並沒有停下來；在國家安全戰略中，強調對西半球的主宰，川普近日在委內瑞拉與古巴的軍事威嚇行動，顯然是要重建美國在拉美的主導權，阻擋中國大陸進入美國的勢力範圍。

美國在亞太的軍事因應，並沒有減緩。

近日由美菲主導的年度「肩並肩」聯合軍演在有主權爭議的南海海域舉行，實際上是針對中國，美國希望以實際行動重申對印太的安全承諾，演習有十餘國，來自法國、澳洲、加拿大和紐西蘭的部隊。過去日本曾以觀察員身份參與，但今年首次派遣了約一千四百名自衛隊員參演。

美想在第一島鏈建立飛彈基地

美國企圖在第一島鏈建立起飛彈基地，未來日本將沿著從九州延伸至台灣附近的西南島鏈，建置包含飛彈、雷達和電子戰設施的防線，目標是實現對台灣鄰近的第一島鏈，建構「飛彈島鏈」，加上美國正協助菲律賓巴士海峽離島設置反艦飛彈，恐將對解放軍艦艇出入，構成相當阻礙。

面對來自北韓、中國和俄羅斯聯盟的威脅，美國想把日韓台菲整合在一起，將各自的情報收集與指揮控制系統整合為一，成為亞洲北約。

川普想盡快翻過伊朗這一頁。但現在很明顯，美國根本無法應對伊朗問題。因此，從某種意義上說，在與中國的談判中，美國的相對議價能力已經削弱了。

雖然川普希望到北京前能夠宣布協議，但談判的關鍵在於信任，伊朗並不是不想與美國謀和，問題是不相信川普政府，需要有國際保證，中國大陸與俄羅斯正適合扮演這樣的角色，之前在六方會議中，北韓也是在中俄的支持下，才願意與美韓日三國談判。

一般多認為，北京不太可能以犧牲對伊關係為代價配合華府要求，也難以對伊朗採取極限施壓。但是如果中國能協助解決這次中東危機，將有助於中國近年極力想拉攏的海灣國家，如阿拉伯聯合大公國和沙烏地阿拉伯，同時也能緩解東南亞國家能源困境，中東危機確實是北京向世界展示自己的確是穩定力量的絕佳機會。

中國有沒有意願，要看美方能夠提出「好到無法拒絕」的交易，其中就涉及中國核心利益中的核心：台灣議題。

川普 習近平 川習會 川習

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