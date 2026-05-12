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時間敲定 川普訪陸二天一夜變三天兩夜
「川習會」時間敲定，美國與中國大陸昨（11）日宣布，應中國國家主席習近平邀請，美國總統川普將於13日至15日赴中國大陸國是訪問，較美方原訂的兩天一夜拉長為三天兩夜。華爾街日報報導，美國官員說，川普在這次川習會的準備中，並未包含改變美國對台立場的計畫。
白宮首席副新聞秘書凱利表示，川普將在台灣時間13日晚間抵達北京，14日上午參加歡迎儀式並與習近平會談；下午與習近平參觀天壇並於晚間出席國宴。川普15日上午會在離開大陸前參加一場雙邊茶敘和工作午餐。
凱利表示，在川普領導下，美中關係重新聚焦在最重要的議題上，就是重建美國人民的安全和繁榮，川習會將在經濟和安全的現況上推進這個目標。她說，川普會繼續他過去一年來的政策，重新平衡與中國的關係，優先以互惠和公平來恢復美國的經濟自主。
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