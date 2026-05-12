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時間敲定 川普訪陸二天一夜變三天兩夜

經濟日報／ 記者陳熙文廖士鋒、編譯盧思綸／綜合報導
「川習會」時間敲定。圖為去年10月底在南韓釜山舉行的「川習會」時，中國國家主席習近平（右）和美國總統川普握手。 路透
「川習會」時間敲定。圖為去年10月底在南韓釜山舉行的「川習會」時，中國國家主席習近平（右）和美國總統川普握手。 路透

川習會」時間敲定，美國與中國大陸昨（11）日宣布，應中國國家主席習近平邀請，美國總統川普將於13日至15日赴中國大陸國是訪問，較美方原訂的兩天一夜拉長為三天兩夜。華爾街日報報導，美國官員說，川普在這次川習會的準備中，並未包含改變美國對台立場的計畫。

白宮首席副新聞秘書凱利表示，川普將在台灣時間13日晚間抵達北京，14日上午參加歡迎儀式並與習近平會談；下午與習近平參觀天壇並於晚間出席國宴。川普15日上午會在離開大陸前參加一場雙邊茶敘和工作午餐。

凱利表示，在川普領導下，美中關係重新聚焦在最重要的議題上，就是重建美國人民的安全和繁榮，川習會將在經濟和安全的現況上推進這個目標。她說，川普會繼續他過去一年來的政策，重新平衡與中國的關係，優先以互惠和公平來恢復美國的經濟自主。

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「川習會」預計十四日在北京登場，總統府昨未對此發表看法；外交部長林佳龍表示，我政府密切關注即將舉行的川習會，也跟美國都保持持續溝通；不管是美國政府公開的發言，或非公開的溝通，「我們都對台美關係的穩定發展有信心」，美國政府也一再表達他們的「台灣政策」，不會有什麼改變。

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