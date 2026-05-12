川習會在即 美財長先抵日擬會晤高市

美國總統川普即將於13日至15日對中國進行國是訪問。共同社報導，美國財長貝森特（Scott Bessent）已於今天下午抵達日本，計畫明天與首相高市早苗、財相片山皋月等人會面。

共同社指出，有鑒於美中元首即將在中國舉行會談，貝森特此行將商議日本政府和央行藉由買入日圓、賣出美元進行干預的匯市動向，也將就中國對日出口管制等議題交換意見。

貝森特於美國時間10日在社群平台X公布行程，他定於11至13日訪問日本和韓國，並強調「經濟安全就是國家安全」。

據報導，擺脫對中國稀土等關鍵礦產的依賴，已成為日美兩國的共同課題。此外，雙方還可能就中東局勢展開討論。

這是貝森特繼2025年10月之後再度訪日。川普計畫本週與中國國家主席習近平舉行會談，屆時貝森特也將隨行訪中。