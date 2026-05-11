川習會倒數！魯比歐重話談台灣：美方反對強行改變台海現狀

川習會在即，台灣議題預料將成為焦點。美國國務院亞太媒體中心今天發文寫道，國務卿魯比歐表示，維持台海穩定對全球有益，美方「不希望看到任何逼迫或強行改變現狀」。

美國國務院亞太媒體中心（U.S. Asia Pacific MediaHub）在社群平台X的推文寫道：「魯比歐（MarcoRubio）國務卿針對台灣議題表示：我們認為台海穩定，對中國、美國乃至全世界都有好處，這仍然是我們的立場，我們將繼續予以支持及提倡。」

推文附上的圖片則寫道，魯比歐強調：「我們的政策維持不變。我們不希望看到任何逼迫或強行改變現狀。我們認為這會破壞世界的穩定。」

根據推文附上的超連結，魯比歐是在本月8日於美國駐教廷大使館做上述表示。

美國總統川普（Donald Trump）預計本周前往中國訪問，白宮副新聞秘書凱利（Anna Kelly）就川習會安排表示，川普13日晚間抵達北京，14日上午將出席歡迎儀式並與中國國家主席習近平舉行峰會，下午將在習陪同下到訪天壇，晚間出席國宴。15日上午川普在離開前將與習進行茶敘及工作午餐。

美國資深官員10日指出，川習持續就台灣進行對話，不預期美國政策有任何改變。