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川習會在即 美汽車業、國會議員喊話川普：別對大陸車開門

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
美國總統川普本周將與大陸國家主席習近平會晤。美國汽車產業與跨黨派國會議員正向川普傳達明確訊息，呼籲川普不要讓大陸汽車取得進入美國市場的機會。（新華社）
美國總統川普本周將與大陸國家主席習近平會晤。美國汽車產業與跨黨派國會議員正向川普傳達明確訊息，呼籲川普不要讓大陸汽車取得進入美國市場的機會。（新華社）

美國總統川普本周將與大陸國家主席習近平會晤。據路透11日報導，美國汽車產業與跨黨派國會議員正向川普傳達明確訊息，呼籲川普不要讓大陸汽車取得進入美國市場的機會。

川普今年1月曾在底特律經濟俱樂部表示，若大陸車企想在美國建廠並雇用美國人，將是「很棒」的事。他當時說，「我喜歡那樣。讓中國進來，讓日本進來。」這番話引發美國汽車業警覺。報導指出，該產業多年來一直遊說歷屆政府，透過嚴格的資料安全規則和對電動車課徵高關稅，將大陸汽車擋在美國市場之外。

報導續指，汽車製造商、供應商、鋼鐵業者、工會和政治人物已加大遊說力道，主張大陸車企擁有國家支持、龐大規模、電動車技術優勢和極低價格，一旦進入美國市場，將壓垮美國本土及其他外國車廠，掏空美國製造業核心。

報導稱，密西根州民主黨參議員斯洛特金（Elissa Slotkin）上周四在底特律呼籲川普不要與習近平達成協議，允許大陸投資美國汽車產業，並讓大陸品牌汽車進入美國經銷商體系。她說，「請不要做出糟糕的交易」。

斯洛特金也推動她與俄亥俄州共和黨參議員莫雷諾（Bernie Moreno）共同提出的跨黨派法案，主張基於資料蒐集疑慮，明確禁止大陸汽車進入美國。該《聯網車輛安全法案》（Connected Vehicle Security Act）在眾議院也有跨黨派配套法案，將把前總統拜登時期實施、實質上禁止大陸汽車的資料規則寫入法律，使未來逆轉變得更困難。

報導接著指，發起法案的民主黨眾議員丁格爾（Debbie Dingell）和共和黨眾議員穆勒納爾（John Moolenaar）在聯合聲明中表示，美國道路上的每一輛車都是「移動資料蒐集裝置」，即時捕捉位置、移動、人員和基礎設施資訊，不能允許大陸汽車或零組件成為這套系統的一部分。近期已有74名眾議院民主黨人和52名眾議院共和黨人聯署信函，敦促川普不要允許大陸車企進入美國市場。

報導稱，美國汽車產業在支持禁止大陸汽車方面展現罕見團結。代表美國與外國品牌車廠、汽車經銷商和零件製造商的團體，3月曾向川普政府表示，大陸試圖主導全球汽車生產並取得美國市場准入，對美國全球競爭力、國家安全和汽車工業基礎構成直接威脅。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）4月在底特律表示，沒有計畫修改聯網車規則，汽車也不在北京峰會議程上。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）也已排除大陸投資美國汽車產業的可能性。不過，美國製造業聯盟主席保羅（Scott Paul）表示，外界仍擔心，經常談到吸引更多汽車組裝廠到美國的川普可能單方面行動。

報導指出，美國業界希望避免大陸車企在歐洲和墨西哥市占逐步提高的情況在美國重演。美國正面臨汽車價格負擔能力危機，美國汽車估價機構Kelley Blue Book估計，目前美國汽車平均標價已超過5.1萬美元（約新台幣160萬元），讓現有車廠更容易受到便宜大陸車款衝擊。

去年，大陸品牌在歐洲汽車市場的市占率翻倍至6%，加拿大已開始每年進口4.9萬輛大陸電動車；墨西哥目前有34個大陸汽車品牌銷售，約占當地市場15%，價格遠低於美國市場車款。吉利EX2電動車在墨西哥起價約2.27萬美元（約新台幣71萬元），仍低於美國最便宜特斯拉Model 3的3.863萬美元（約新台幣121萬元）。

川習會 川普 汽車產業

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