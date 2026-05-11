川習會將登場 鄭麗文：盼美中共同為區域和平繁榮正面貢獻

國民黨主席鄭麗文預計6月初訪問美國，目前正密切規畫行程。對於即將登場的川習會，鄭麗文今天表示，非常樂觀其成，也希望美中能共同為整個區域的和平跟繁榮做出正面貢獻。

美國總統川普將於13日至15日訪問中國大陸。鄭麗文今與媒體茶敘時受訪表示，不只國民黨樂觀其成，她認為，台灣內部朝野應該和解、兩岸應該和解，也真正期待看到美中能發展出正面的友誼、能和解、合作，那就是全世界最大的福音。

提及訪美行，鄭麗文表示，預計6月初出發，由於美國東、西岸都有很多邀約和訪問，他們盡量壓縮，希望不要超過兩周，否則時間會拖得太長。西岸預計造訪舊金山、洛杉磯，東岸則會到波士頓、紐約，以及華府，現在還在積極聯繫是否會到德州，因此，這次行程非常多元豐富。

鄭麗文表示，當國民黨在北京跟中共總書記習近平的會面後，確認雙方都對兩岸和平穩定有巨大的善意跟誠意，也希望能積極往這個方向努力，國民黨希望台海區域能盡量避戰、創造和平的可能性，而美國的態度與支持，至關重要。

鄭麗文日前接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪，提出「和平繁榮之鏈」構想。鄭麗文說明，她希望改變過去冷戰時期台灣位居第一島鏈的位置，背後呈現出的是戰爭最前線、東西兩大陣營對峙的格局。而是希望，從日本、韓國、中國大陸東南沿海、台灣，到新加坡、香港，大家都知道，這個區域已發展成為世界上最富庶、經濟最發達、科技最先進的地方，她希望這是一個和平、繁榮的區域，而不再是戰爭的前沿。

鄭麗文說，希望它成為一個「Pacific Peace and Prosperity Zone」，改變冷戰思維，讓整個區域變成和平、繁榮、開創的地方，為人類的和平以及新的科技時代的繁榮登上新的高峰。美中兩大強權共同的意願不可或缺，所以她希望美國能扮演更加關鍵、積極的角色。

鄭麗文表示，這個區塊的智慧、能量是不可忽視的，她這次到美國去，希望能傳達對於和平的信心，以及東亞可以為和平繁榮做出重大貢獻的提案，相信這才真正合乎美國的國家利益，也合乎所有區域國家的利益，也應該是大家共同努力的方向。降低敵意、避免戰爭、創造和平、締造繁榮，這是她這次到美國去最重要的主軸訊息。