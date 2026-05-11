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川普再訪華 陸外交部：川習將就中美關係及世界和平重大問題交換意見

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
郭嘉昆表示，習近平將同川普就事關中美關係以及世界和平與發展的重大問題深入交換意見。圖為大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／央視新聞）
郭嘉昆表示，習近平將同川普就事關中美關係以及世界和平與發展的重大問題深入交換意見。圖為大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／央視新聞）

大陸外交部今（11）日表示，應國家主席習近平邀請，美國總統川普即將對中國進行國是訪問。這是中美元首繼去年10月釜山會晤後，再次面對面會晤，也是美國總統時隔9年再次訪問中國大陸。大陸外交部發言人郭嘉昆在例行記者會上對此表示，習近平將同川普就事關中美關係以及世界和平與發展的重大問題深入交換意見。

據央視新聞報導，11日大陸外交部例行記者會上，有記者提問，中方已發布川普來華進行國是訪問的消息，能否進一步介紹此訪具體安排與中方期待。

郭嘉昆表示，習近平將同川普就事關中美關係以及世界和平與發展的重大問題深入交換意見。郭嘉昆強調，元首外交對中美關係具有不可替代的戰略引領作用。中方願同美方一道，秉持平等、尊重、互惠的精神，擴大合作、管控分歧，為變亂交織的世界注入更多穩定性和確定性。

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