川習會美方恐「反對台獨」？ 林佳龍：有信心美國對台政策不會改變

「川習會」即將登場，對於美方政策是否可能由「不支持台獨」轉為「反對台獨」，外交部長林佳龍今天在立法院表示，川普政府官員不論在公開場合或私下跟我方的溝通，都一再表達對台政策不會改變；林佳龍也說，中國大陸領導人習近平可能「糾纏」台灣議題，我方會密切關注、做危機預防。

立法院外交及國防委員會上午審查115年度外交部相關預算案，林佳龍應邀列席並備質詢。

美國總統川普與中國國家主席習近平即將會面並舉行峰會，民進黨立委陳冠廷質詢時問，美方是不是會說「不支持台灣獨立」或「反對台灣獨立」或「什麼都不說」，三種情況對台灣的影響與我方因應為何。

林佳龍說，川普政府官員不論在公開場合或私下跟我方的溝通，都一再表達對台灣政策不會改變，但也有提到，中國不斷地要提台灣議題。

林佳龍說，主觀上也許不是川普的議程，但美方也了解，到中國舉行川習會，習近平是有可能「糾纏」跟台灣有關的議題。政府會密切關注，但還沒有發生的會議，沒辦法完全預測，但不管最壞情形，都會做最好的因應，也會做危機預防，避免發生一些意外事情

林佳龍強調，台美關係的溝通是非常順暢，最近包括美國國務卿盧比歐也有一些立場的表達，也跟外界說明，因為中國可能會去談台灣問題，美方也會表達自己的立場，但文字上怎麼用，都有可能的意涵與影響，我方都要妥善因應與做好預防工作。

民進黨立委王定宇詢問，外交部對台美關係有信心，是來自事前有掌握大概方向，或有來自美方的消息來源或專業研判。

林佳龍說，綜合各方面評估，不希望川習會對台灣議題有意外。主觀上，美方都有不斷表達甚至讓外界知道，對方（中國大陸）要談，但美方對台灣的立場是一致的、對台灣的政策並沒有改變。 可是，外交涉及談判，外交也涉及give and take，中國到底要拿什麼、讓什麼，這個要上談判桌才知道。

林佳龍表示，現在美國要的東西很清楚，不論是經貿、芬太尼、中東戰爭、出口管制，對中國而言，提出的「許願清單」，最後會怎麼交集，要密切關注。他強調，最後談判桌上，我方有信心、要關心，但不用過度擔心。

王定宇追問，川習會前，有無來自美方主動的溝通或訊息？林佳龍說，「有，不管主動、被動，我們不斷有溝通互動，也知道美方立場。」因為美方最後是由川普主談，決策過程有幕僚作業，但最後在談判桌上，如何合縱連橫、彼此如何攻防，要密切關注，不能放鬆。

至於這次川習會 ，「六項保證」中不預先跟中共諮商對台軍售此一慣例、基礎是否會打破？林佳龍表示，我方認為，還是會在六項保證的基礎，這才符合美方的利益，且美國對台軍售也在進行中。