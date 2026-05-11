川習會即將登場 白宮：美方會就伊朗議題施壓中國

美國總統川普將於13日至15日訪問北京，並與中國國家主席習近平舉行會談。白宮官員週日（10日）表示，川普將就伊朗問題向習近平施壓，但這場「極具象徵意義」的峰會，核心仍聚焦於緩解美中貿易緊張。

白宮表示，川普預計於週三晚間抵達北京，週四上午舉行歡迎儀式與雙邊會談，下午參訪北京天壇，晚間出席國宴；週五則將與習近平舉行茶敘及工作午餐。這是川普自2017年以來首次訪中。

中國外交部週一（11日）也宣布：「應國家主席習近平邀請，美利堅合眾國總統特朗普將於5月13日至15日對中國進行國事訪問。」

美方官員指出，川普與習近平預計將討論伊朗、台灣、人工智慧（AI）與核武等議題，雙方也將評估是否延長關鍵礦產協議。

白宮副發言人凱利（Anna Kelly）表示，這將是一場「具有重大象徵意義」的訪問，但強調：「川普總統從不只是為了象徵意義而出訪，美國人民可以期待總統為國家爭取更多有利協議。」

她表示，此行重點在於「重新平衡美中關係，並優先追求互惠與公平，以恢復美國的經濟自主」。

聚焦貿易與關鍵礦產協議

川習會前，中國國務院副總理何立峰與美國財長貝森特（Scott Bessent）將於12日至13日在韓國舉行經貿磋商。中國商務部10日晚間表示，何立峰將以去年10月釜山峰會及川習歷次通話達成的「重要共識」為基礎，與美方就經貿問題交換意見；貝森特也在社群平台X證實會談消息。

美國官員表示，美中將同意建立促進雙邊貿易與投資的機制，中方也可能宣布採購波音（Boeing）客機、美國農產品與能源產品。

其中一名官員透露，雙方可能正式宣布成立「貿易委員會」（Board of Trade）與「投資委員會」（Board of Investment），但相關機制仍需進一步協商與規劃後才能落實。

兩國也將討論延長現行的貿易戰休戰，不過目前仍不清楚雙方是否會在本週敲定延長安排。川普與習近平去年10月在韓國會面時，達成為期一年的貿易休戰，美方放寬部分關稅措施，中國則鬆綁稀土礦物出口，並恢復進口美國大豆。

此外，美國最高法院今年2月裁定，川普先前依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）對多國加徵的部分關稅違法。川普隨後透過其他法律途徑重新實施部分關稅；其中，以《貿易法》122條施加的關稅，上週已遭美國聯邦國際貿易法院裁定違法。

伊朗、台灣與AI與核武

此次川習會原定於3月舉行，但因伊朗戰爭爆發而延期。美國與以色列自2月底對伊朗發動攻擊後，中東局勢持續升高，也讓伊朗問題成為此次峰會焦點之一。

一名不具名的美國高級官員表示，他預期川普會在伊朗議題上向習近平施壓。

該官員指出，川普過去與習近平通話時，已多次對中國透過石油交易為伊朗與俄羅斯帶來收入，以及出售軍民兩用物件表達關切，「預期這方面的對話將持續下去。」中國是伊朗石油的主要買家，美國希望透過施壓中國運用其影響力，促使德黑蘭與華府達成協議並結束衝突。

另一方面，中方對美國在台灣問題的立場持續不滿。美國是台灣最主要的國際支持者與武器供應方，而中國近年則持續增加在台灣周邊的軍事部署。美方官員強調，美國對台政策不會改變。

此外，美國政府也日益關注中國先進AI模型的進展，認為雙方需要建立「溝通管道」，避免AI技術引發誤判或衝突。

美國長期希望與中國展開核武對話，但中國始終不願討論其核武庫問題。美方官員透露，中方曾私下表示，「現階段無意討論任何形式的核武控制議題。」

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