美公民遭關押逾10年 家屬籲川普向習近平爭取放人

兩名美國人遭中國關押逾10年，他們的家屬敦促總統川普在本週與中國國家主席習近平的峰會上，爭取釋放兩人。

路透社報導，兩起案件分別涉及54歲的芝加哥藝術家兼前空服員韓特（Dawn Michelle Hunt），及52歲、育有3個孩子的的路易斯安那州男子威爾斯（NelsonWells Jr.），兩人都因毒品罪名被定罪，但雙方家屬均表示，他們分別落入「盲驢」（blind mule）詐騙陷阱，在不知情的情況下被利用挾帶毒品。

對於自詡為能帶美國人回家的「談判專家」川普而言，在預計因貿易、伊朗及台灣議題而難有突破的川習會中，若能確保兩名患病的美國囚犯獲釋，將是一項實質斬獲。

對北京而言，出於人道主義釋放兩名美國人將是一個成本低廉的外交舉動，可以在兩國關係的敏感時刻，向這位善變的美國總統換取善意。

韓特的胞兄提姆．韓特（Tim Hunt）說：「隨著川普總統與習近平主席即將會面，我們兩個家庭正在寫信。我們請求，您能幫忙要求釋放我們的親人嗎？希望我們能將這些信件送達並被閱讀。」

提姆．韓特表示，妹妹是個具有藝術天賦的「天才」，非常聰明，過去也是一名空服員，擁有服裝設計學位，喜歡和母親一起參加抽獎活動。

提姆．韓特說，韓特被詐騙分子誘騙參加一次國際「中獎」旅行，當她抵達中國後，對方送給她皮包和一個藏有毒品的新行李箱，她在不知情的情況下同意帶著它搭機出境。

威爾斯曾環遊世界、攀登高山並探索日本的山峰，與父親分享這些美景。他的家屬表示，威爾斯在結束中國之旅返國時，因同意幫他人攜帶行李箱而被捕。當機場安檢人員發現包包裡藏有毒品時，那名人士便消失無蹤。

威爾斯的父親是美國陸軍退伍軍人，他說：「我曾樂於為我的國家服務，現在我只希望我的國家能為我服務。」

美國國務院發言人表示，正為兩人提供領事協助，官員們也在為這兩名公民的健康和福祉發聲，但以隱私考量為由拒絕提供細節。

中國外交部發言人表示，這兩人因嚴重的涉毒犯罪正在服刑，政府正依法處理他們的案件，同時確保他們的健康和合法權益受到保護。