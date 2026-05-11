川習會14日登場 川普還計畫參觀北京天壇

大陸外交部今（11）日公布，美國總統川普應大陸國家主席習近平邀請，將於13日至15日對中國進行國是訪問。白宮則表示，川普將於13日傍晚抵達北京，14日上午與習近平舉行雙邊會談，下午預計參觀北京天壇。

川普在第一個任期訪問中國大陸時，曾於2017年11月8日在大陸國家主席習近平夫婦陪同下，與夫人梅蘭妮亞參觀北京故宮，並在寶蘊樓茶敘，享受「帝王級」款待。他這次則計劃參觀天壇。

據外媒報導，美國白宮首席副新聞秘書凱利（Anna Kelly）表示，川普14日上午將出席歡迎儀式，隨後與習近平會晤，下午到訪天壇，傍晚出席國宴。15日，川普將與習近平茶聚並參加工作午餐，之後啟程返美。她並稱，預期習近平與夫人彭麗媛今年稍後會回訪美國。

凱利指出，川普此次訪華別具意義，將集中討論兩國貿易關係，尋求「重新平衡美中關係，優先強調互惠和公平，恢復美國經濟獨立」。她在電話簡報中也表示，這將是一次具有重大象徵意義的訪問，但川普「從不只是為了象徵意義而出訪」，美國人民可以期待川普代表美國促成更多「好交易」。

法新社報導，川普預料將就伊朗戰事向習近平「施壓」，同時尋求緩和美中貿易緊張。中國是伊朗石油的重要客戶，主要透過依賴伊朗折價原油的獨立「茶壺」煉油廠進口。

報導指出，華盛頓與北京在多項關鍵議題上持續僵持，範圍涵蓋貿易關稅、中東戰爭，以及台灣議題。川普原本預計於3月底或4月初訪問中國，但為專注於伊朗戰爭而推遲行程。

白宮表示，這是川普第二任期首次訪問中國，行程將包括盛大的禮儀安排，包括參觀北京天壇，以及出席隆重國宴。