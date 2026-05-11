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關注「川習會」 林佳龍：美方表達台灣政策不會改變 對台美關係有信心

聯合報／ 記者周佑政/台北即時報導
「川習會」可望在14日登場，外交部長林佳龍（左）今天在立法院受訪表示，我政府跟美方持續保持溝通，不管是美國政府公開發言或非公開溝通，我方都對台美關係有信心，美方也一再表達「台灣政策」不會有改變。記者周佑政／攝影
「川習會」可望在14日登場，外交部長林佳龍（左）今天在立法院受訪表示，我政府跟美方持續保持溝通，不管是美國政府公開發言或非公開溝通，我方都對台美關係有信心，美方也一再表達「台灣政策」不會有改變。記者周佑政／攝影

美國總統川普本周訪問中國大陸，可望在14日與大陸國家主席習近平川習會」。外交部長林佳龍今天表示，我政府跟美方持續保持溝通，不管是美國政府公開發言或非公開溝通，我方都對台美關係有信心，美方也一再表達「台灣政策」不會有改變。

日本讀賣新聞11日報導，白宮負責媒體報導的聯絡人10日對白宮記者團說，美國總統川普本周訪問中國大陸的行程為3天2夜，而非2天1夜，眾所矚目的「川習會」則是14日。

立法院外交及國防委員會今天審查115年度中央政府總預算案關於外交部主管收支公開及機密部分；針對「川習會」，林佳龍會前受訪指出，我政府密切關注即將舉行的美中「川習會」，也跟美國都保持持續的溝通。

林佳龍強調，不管是美國政府公開的發言，或非公開的溝通，「我們都對台美關係的穩定發展有信心」，美國政府也一再表達他們的「台灣政策」，不會有什麼改變。

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