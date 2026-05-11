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川普將到訪 說變就變中國民眾期待不高

中央社／ 北京11日電

美國總統川普本週即將訪問中國，距離上次到訪已有8年。由於他的多變風格，以及過去8年來美中競爭關係，許多中國民眾並不期待本次「川習會」會有重大突破，社交媒體上更多是「看熱鬧」的花絮消息。

川普預計14、15日訪問北京，中國外交部尚未正式宣布此消息，官媒態度審慎，沒有特別為中美關係「唱多」。民間相應顯示出「有節制」的關注。

在短影音平台「抖音」上，有關美軍大型運輸機C-17在五一假期飛抵北京的影片獲得數十萬觀看，網友熱議川普一趟出行的陣仗龐大、所費不貲；川普行前受訪時說「對中國的訪問將會非常棒」，相關畫面也獲得不少流量；而川普在2017年在第一次總統任期首次訪問中國時獲得高規格接待的畫面，也重新登上熱門搜尋結果。

但是在這些影片的留言中，有中國網友留言：「關稅能降多少？」不少人強調：「老美的話一句也不能信」、「一上飛機就翻臉」等。

在中國從事媒體行業的王先生告訴中央社記者，他身邊的人不太關注川習會，但他覺得「（川普）來肯定比不來好」，上任美國總統拜登任內沒有到訪中國，現在川普來了說明中美關係有穩定趨勢。但他認為，「和美國認真談也沒用，最後他們都會推翻」。

另一名中國財經領域從業人員說，不做投資的人大概不太關注「川習會」。即使中美元首見面時友好，川普回去也可能第二天就變臉，他個人更多是「看看特朗普（川普）又有什麼驚人發言」的心態。

曾在川普對中國發動貿易戰時，在自媒體上寫過許多文章批評美方做法的一名退休學者則說，川習會只是「走個過程」，顯示中美互不侵擾，未必有太大意義。

對於川普，除了不信任，也有年輕人以次文化方式看待川普現象。

在北京的中央美術學院，當前正是人潮洶湧的學生畢業作品展期間，美院學生在校園裡擺設攤位，販售各種自己創作的藝術品或文創品。其中特別引人注目的，是一款叫作「特朗普打耳洞」的別針，以漫畫方式表現2024年川普競選期間右耳遭子彈襲擊受傷的事件。

顧攤位的學生強調，考慮國際關係和輿論氛圍，這個產品沒有在網上販售，是現場獨賣商品。

川習會一定程度的低調，以及中國民眾的不信任感，最主要源自於2017年11月川普訪問中國，全程氣氛熱烈，但是2018年3月，美國隨即對中國展開貿易戰。

從那時至今，美國對中國又多次祭出關稅、科技管制等手段，中國也提出反制。兩國貿易額持續下降，2025年中國對美出口大減20%，今年前4月繼續年減10.2%，展現出一定程度的脫鉤。

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