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川普本周訪中行程出爐…3天2夜 川習會是這天

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
圖為去年10月底在南韓釜山舉行的「川習會」時，中國大陸國家主席習近平（右）和美國總統川普握手。路透
圖為去年10月底在南韓釜山舉行的「川習會」時，中國大陸國家主席習近平（右）和美國總統川普握手。路透

日本讀賣新聞11日報導，白宮負責媒體報導的聯絡人10日對白宮記者團說，美國總統川普本周訪問中國大陸的行程為3天2夜，而非2天1夜，眾所矚目的「川習會」則是14日（周四）。

外媒此前均未報導本周可望在中國大陸北京舉行的「川習會」行程，中國外交部至今也沒正式官宣。該聯絡人首度公開川普這次訪中的詳細行程。

該聯絡人還說，川普13日（周三）晚間飛抵北京；中方14日為他到訪舉行歡迎儀式後，當天就將和中國國家主席習近平舉行峰會；川普14日在北京的行程很緊湊，除了川習會，東道主習近平也將親自在北京的世界遺產「天壇公園」為川普導覽，當晚並將舉行歡迎晚宴；15日（周五）2位領袖將進行茶敘，並安排午餐餐敘。

北京川習會最初原定3月31日至4月2日，即3天2夜。但在2月底美國與以色列對伊朗開戰後，川普3月請中方同意延期，並片面指稱「已確定川習會將於5月14日及15日在北京舉行」，即2天1夜。因此若按該聯絡人公布的行程，最後仍安排3天2夜。

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