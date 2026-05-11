北京傳買500架波音 美盼賣油氣

中美正處於為期一年的貿易戰停火期，作為讓步，北京極可能在本周川習會同意採購美國推動的「三Ｂ」，即波音飛機（Boeing）、黃豆（Beans）與牛肉（Beef），以此達到休戰繼續延長的目標。至於美方同樣期盼北京購買的石油及天然氣是否納入採購清單，受到矚目。

路透指出，面對即將到來的十一月美國期中選舉，美國總統川普亟欲北京在貿易上做出讓步。美方正在推動建立美中貿易委員會機制，目標是尋找兩國在不損害彼此國家安全或關鍵供應鏈情況下，以更平衡方式找出能擴大貿易的產品。

去年十月美中元首釜山會晤，北京已承諾未來三年要每年購買二五○○萬公噸美國黃豆。本次川習會除推進大量採購黃豆外，美方正尋求取得大陸對整體農業採購的更廣泛承諾，包括非黃豆類作物，以及美國禽肉、牛肉等。過去一年因北京發放的出口許可證相繼到期，有超過四百間美國牛肉加工廠失去出口資格。

另外，大陸與波音公司洽談已久，據傳合約可能涵蓋五百架七三七ＭＡＸ飛機以及數十架寬體飛機。這將是自二○一七年以來大陸首次向波音下達大訂單。

美國也要求大陸擴大採購美國石油與液化天然氣。日經中文網分析，大陸是全球最大的原油進口國，約七成國內消費量依賴進口，在伊朗局勢緊張導致能源供應擔憂加劇的背景下，對北京而言，美方的採購要求看起來是易於接受的條件，既可分散採購來源，也能以此換取美方實質性降低對陸關稅。

做出大採購的讓步後，北京可能期望川普政府讓大陸電動車進入美國市場。美國目前對大陸電動車徵收百分之一百關稅，實質上將比亞迪、小米等大陸車商擋在美國市場之外。