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川習會關鍵籌碼 科技牌 vs. 稀土戰

經濟日報／ 記者陳湘瑾／台北報導

中美雙方各自擁有高科技與稀土作為籌碼，路透指出，北京希望美國放寬先進半導體出口限制，並對美國阻止關鍵晶片製造設備輸往中國的措施表達關切，美國則要求中國允許稀土與關鍵礦物出口至美國企業。

美國商務部甫於4月底下令多家晶片設備公司，暫停向中國第二大晶片製造商華虹半導體供貨。

外界認為，雖然華虹可以轉用其他中國大陸或外國公司的設備替代，但措施可能會減慢中國的晶片製造進度。

另一方面，川普習近平去年底在釜山會晤後，中國宣布暫停部分對美關鍵礦物出口限制措施，包括鎵、鍺、銻、超硬材料及石墨等兩用物項的相關限制。

此後，雖然多數稀土品項出口已逐步恢復，但是氧化釔等材料出口仍受阻，導致部分美國航太與半導體供應鏈出現缺料與暫停生產情況。

自從去年中國對稀土實施出口管制之後，中美都意識到必須補強脆弱環節。大陸國家發改委主任鄭柵潔近日赴上海人工智能實驗室考察時便表示，要加強統籌謀畫和頂層設計，全鏈條推進關鍵核心技術突破。

中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊向本報表示，本次作為川普和習近平今年數次會面中的第一場會晤，考量到川普此行時間縮短、事前缺乏大量幕僚協調，以及多位美國企業高層將一同赴中訪問，反映川普更希望取得立即可見的成果，預估這次會面將偏向初步議題設定，而非在地緣政治或高科技等議題上達成具體成果。

至於長遠來看哪方籌碼更具優勢，劉孟俊分析，中國以稀土作為反制工具，但美方也在跟其他國家建立合作、尋求多元供應來源，中國稀土產業一旦開工後不易停產，也會面臨產能過剩帶來的時間壓力；在科技限制方面，中國即使無法取得高階晶片，仍可透過低成本、系統整合等方式發展AI產業，但若希望建立更完整自主的科技體系，還是需要往高階技術發展。

他形容中方現在狀態像「在鐵鏈裡跳出最漂亮的舞」。

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