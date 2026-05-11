美中經貿各取所需 各留一手

美國總統川普預計本周與中國大陸國家主席習近平在北京會談，諸多議題中，經貿談判相對容易取得共識，貿易休兵可望持續，雙方各取所需下得以營造「會談成功」氛圍，這有助於川普拉抬因中東戰爭而陷入低迷的支持率，以應對即將到來的期中選舉，緩解貿易戰也對大陸經濟復甦有利。不過，雙方在科技出口和稀土管制等方面仍將留一手，保留大國博弈背後各自底牌。

川習會不僅牽動美中關係，其影響層面擴及所有重要國際事件與區域情勢。美中兩強在這些議題上是合作、還是競爭、甚至衝突，都會對全球造成深遠影響。

其中，經貿議題是相對容易拿出成果的，主要有三點。一是去年10月南韓釜山的川習會，雙方就達成經貿共識，包含貿易和關稅戰「休兵一年」，雖然稱不上「大和解」，但確實達成「緩衝協議」，也為北京川習會打下了基礎。

其次，北京川習會原本3月就要登場，因中東戰爭而推遲到5月。此前大陸副總理何立峰與美國財長貝森特等人在3月中於巴黎舉行第六輪經貿磋商，當時已達成維持經貿穩定的初步共識，包含設立貿易委員會和投資委員會等機構，也將延續去年達成的「釜山共識」。可以說，川習會經貿議題基本框架已搭好，就等川普和習近平拍板。

更關鍵的是，無論川普或習近平，雙方都亟需一場可宣告勝利的川習會。川普在向全球祭出關稅戰後接連吃違憲違法的敗仗，隨即啟動301條款調查，宣稱7月恢復對等關稅至去年水準，不僅激化美國通膨，也搞壞盟友關係，而連續對委、伊發動戰爭，也未能斡旋俄烏戰爭停火，使其國內支持率探底，此刻最需要外部因素的激勵，北京的採購大單無疑最能滿足川普及其選區民眾的需求，川普要藉此在期中選舉打出「翻身仗」。

北京也需要川習會營造美中穩定，持續貿易休兵有助於恢復經濟活力，讓中南海更專注於內部問題。