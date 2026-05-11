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美中互調查貿易壁壘 埋下導火索

聯合報／ 記者陳宥菘陳湘瑾／綜合報導

經貿無疑是本周川習會的重點議題，美中雙方各自擁有高科技與稀土作為籌碼，路透指出，北京希望美國放寬先進半導體出口限制，並對美國阻止關鍵晶片製造設備輸往中國的措施表達關切，美國則要求中國允許稀土與關鍵礦物出口至美國企業。另外，美發動新一波三○一調查等作為，預計將受到北京關切。

本周川習會前，大陸國務院副總理何立峰與美國財政部長貝森特四月卅日進行視訊通話，為兩國元首會晤鋪路，也相互表達對彼此貿易政策的不滿。其中，大陸商務部提到「中方就近期美對華經貿限制措施表達嚴正關切」。

今年三月上旬，美國貿易代表署分別以「產能過剩」及「強迫勞動」為由，接連對大陸在內的經濟體發起兩項三○一調查，前項劍指大陸電動車、鋼鐵與太陽能等產業，後者則將人權與經貿綑綁。貝森特也放話，因三○一調查，多項因違憲而取消的關稅，最快七月將恢復至原稅率。

作為反制，大陸商務部同月底已對美發起兩項貿易壁壘調查，涉及美國對大陸的進出口管制措施與雙向投資限制，以及美國限制綠色產品貿易的做法。中美這一來一往，凸顯兩國經貿領域的結構性矛盾並未緩解，反而持續深化，並為這次川習會埋下新的摩擦點。

此外，自從去年中國對稀土實施出口管制之後，中美都意識到必須補強脆弱環節。大陸國家發改委主任鄭柵潔近日赴上海人工智能實驗室考察時便表示，要加強統籌謀畫和頂層設計，全鏈條推進關鍵核心技術突破。

中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊表示，作為川普習近平今年第一場會晤，考量川普此行時間縮短，及多位美國企業高層將一同赴中，反映川普更希望取得立即可見的成果，預估這次會面將偏向初步議題設定，而非在地緣政治或高科技等議題上達成具體成果。

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