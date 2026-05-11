戰略競爭轉折 學者：美不再掌握所有籌碼

英國金融時報九日在「周末專文」的長文中引述聖地亞哥加州大學教授史宗瀚報導，中國大陸應對美國關稅攻勢的能力，代表美中戰略競爭的重要轉折點，也打破美國無所不能的形象，美方掌握所有籌碼的時代已一去不復返。

美國官員認為，美中都正追求「戰略穩定」，以爭取時間解決各自弱點。美國前總統拜登時的駐中大使伯恩斯說，若總統川普同意美國對台政策做出重大改變，那將是「歷史性的重大誤判」。

美國的亞洲盟友特別擔心，川普可能在區域安全上讓步，尤其在中國視為領土的台灣議題上；台灣是西太平洋的戰略屏障，並在先進的半導體產業中占主導地位，對美國及其盟友至關重要，但川普有時對台灣的態度似乎模棱兩可且模糊。

在部分美國對中鷹派人士眼中，戰略穩定更像美方面對中方國力上升後的「戰略退讓」，放棄二戰後由美國長期主導的國際秩序。

伊朗約八至九成的石油銷往中國。史宗瀚說，這也可能成為本周北京「川習會」中的談判籌碼，川普可能尋求中國國家主席習近平在伊朗議題上幫忙，習近平可能藉此在台灣等議題上施壓美國。

美國智庫戰略與國際中心（ＣＳＩＳ）專家甘思德提到，自前總統雷根時起，美方一度以為可藉由世貿組織（ＷＴＯ）等由其主導的國際建制來「管控」美中分歧；但隨著中國國力上升且美國信心下降，這種構想已不切實際。

甘思德主張，川普時的美國，開始推動和中國如出一轍的產業政策，以擺脫對中國等外國的依賴，這在某種程度上可謂雷根時美國懷抱的那些抱負及志向業已終結。

中國復旦大學教授吳心伯也認為，川普對中國的看法是一個學習過程，美中歷經幾回合的博弈後，他開始意識到中國是比他想像中「更強大且更難對付」的對手。