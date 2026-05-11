聽新聞
0:00 / 0:00

戰略競爭轉折 學者：美不再掌握所有籌碼

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導

英國金融時報九日在「周末專文」的長文中引述聖地亞哥加州大學教授史宗瀚報導，中國大陸應對美國關稅攻勢的能力，代表美中戰略競爭的重要轉折點，也打破美國無所不能的形象，美方掌握所有籌碼的時代已一去不復返。

美國官員認為，美中都正追求「戰略穩定」，以爭取時間解決各自弱點。美國前總統拜登時的駐中大使伯恩斯說，若總統川普同意美國對台政策做出重大改變，那將是「歷史性的重大誤判」。

美國的亞洲盟友特別擔心，川普可能在區域安全上讓步，尤其在中國視為領土的台灣議題上；台灣是西太平洋的戰略屏障，並在先進的半導體產業中占主導地位，對美國及其盟友至關重要，但川普有時對台灣的態度似乎模棱兩可且模糊。

在部分美國對中鷹派人士眼中，戰略穩定更像美方面對中方國力上升後的「戰略退讓」，放棄二戰後由美國長期主導的國際秩序。

伊朗約八至九成的石油銷往中國。史宗瀚說，這也可能成為本周北京「川習會」中的談判籌碼，川普可能尋求中國國家主席習近平在伊朗議題上幫忙，習近平可能藉此在台灣等議題上施壓美國。

美國智庫戰略與國際中心（ＣＳＩＳ）專家甘思德提到，自前總統雷根時起，美方一度以為可藉由世貿組織（ＷＴＯ）等由其主導的國際建制來「管控」美中分歧；但隨著中國國力上升且美國信心下降，這種構想已不切實際。

甘思德主張，川普時的美國，開始推動和中國如出一轍的產業政策，以擺脫對中國等外國的依賴，這在某種程度上可謂雷根時美國懷抱的那些抱負及志向業已終結。

中國復旦大學教授吳心伯也認為，川普對中國的看法是一個學習過程，美中歷經幾回合的博弈後，他開始意識到中國是比他想像中「更強大且更難對付」的對手。

川普 習近平 川習會 川習

延伸閱讀

川習會萬眾矚目！學者分析2國盤算：美盼解決貿易、伊朗問題 陸盼美改對台論述

美反中情緒高／美對中決策圈 排除中國通

川習會在即 駐美代表：台海和平對相關各方都有利

川習會倒數／紐時：美伊戰爭削弱川談判地位 中媒：美成「跛腳巨人」

相關新聞

川習會本周登場 貝森特、何立峰13日先磋商

美國總統川普預計十四日抵達中國大陸訪問，時隔八年多後再次舉行的中美領袖峰會，外界關注美方對北京的外交與貿易談判姿態是否因伊朗戰爭轉變。不過，川習會正式登場前，美方宣布制裁中國大陸企業，且縮減同行訪問的美企規模，這兩天又傳出間諜案，英國衛報形容，川普訪中行預計在互不信任的氣氛中展開，並從脆弱的立足點與北京展開談判。

經貿交鋒…川習會各取所需 保留 晶片、稀土底牌

美國總統川普預計本周與中國大陸國家主席習近平在北京會談，諸多議題中，經貿談判相對容易取得共識，貿易休兵可望持續，雙方各取所需下得以營造「會談成功」氛圍，這有助於川普拉抬因中東戰爭而陷入低迷的支持率，以應對即將到來的期中選舉，緩解貿易戰也對大陸經濟復甦有利。不過，雙方在科技出口和稀土管制等方面仍將留一手，保留大國博弈背後各自底牌。

貨幣角力…人民幣挑戰美元 專家：隱性議題

川習會本周即將登場，隨著俄羅斯、伊朗等受制裁國家大量以人民幣進行貿易結算，這場元首會談是否將人民幣擴大結算問題端上檯面討論引發關注。專家指出，美方擔憂此舉正在侵蝕美元主導的金融制裁體系效力，勢必不會坐視。

戰略競爭轉折 學者：美不再掌握所有籌碼

英國金融時報九日在「周末專文」的長文中引述聖地亞哥加州大學教授史宗瀚報導，中國大陸應對美國關稅攻勢的能力，代表美中戰略競爭的重要轉折點，也打破美國無所不能的形象，美方掌握所有籌碼的時代已一去不復返。

美中互調查貿易壁壘 埋下導火索

經貿無疑是本周川習會的重點議題，美中雙方各自擁有高科技與稀土作為籌碼，路透指出，北京希望美國放寬先進半導體出口限制，並對美國阻止關鍵晶片製造設備輸往中國的措施表達關切，美國則要求中國允許稀土與關鍵礦物出口至美國企業。另外，美發動新一波三○一調查等作為，預計將受到北京關切。

北京傳買500架波音 美盼賣油氣

中美正處於為期一年的貿易戰停火期，作為讓步，北京極可能在本周川習會同意採購美國推動的「三Ｂ」，即波音飛機（Boeing）、黃豆（Beans）與牛肉（Beef），以此達到休戰繼續延長的目標。至於美方同樣期盼北京購買的石油及天然氣是否納入採購清單，受到矚目。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。