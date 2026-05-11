聽新聞
0:00 / 0:00

貨幣角力…人民幣挑戰美元 專家：隱性議題

聯合報／ 記者藍鈞達陳儷方／台北報導
人民幣挑戰美元示意圖。 路透
人民幣挑戰美元示意圖。 路透

川習會本周即將登場，隨著俄羅斯、伊朗等受制裁國家大量以人民幣進行貿易結算，這場元首會談是否將人民幣擴大結算問題端上檯面討論引發關注。專家指出，美方擔憂此舉正在侵蝕美元主導的金融制裁體系效力，勢必不會坐視。

大陸人行行長潘功勝去年初表示，人民幣已是全球最大貿易融資貨幣、第三大支付貨幣，並呼籲建立「多極」貨幣體系，而非美元獨大。美財政部長貝森特今年被問到中國是否試圖以數位資產和區塊鏈「建立美國金融領導地位的替代方案」，他表示，「並不會感到驚訝」。

中經院第一所副研究員王國臣指出，從俄烏戰爭到美伊衝突，美方始終將中國視為受制裁國家的金融支柱，「若放任中國持續協助其他國家規避美國制裁，將削弱美元主導的金融制裁效力，美國不會坐視美元地位受到挑戰」。合庫金控首席經濟學家徐千婷則認為，「石油用人民幣結算」或「人民幣國際化」可能是川習會的隱性議題，但不太會成為公開、正式的主軸。

根據國際貨幣基金（ＩＭＦ）的COFER數據，美元在全球外匯存底比率從二○一七年的六成五跌至今年的百分之五十六點八，創一九九四年來新低；與此同時，中國跨境人民幣支付系統ＣＩＰＳ（人民幣跨境支付系統）交易量已達一八○兆元人民幣，連接一一七個國家。台灣央行在研究報告也指出，美元主導地位仍十分穩固，但長期而言，美國債務與財政紀律惡化、數位貨幣快速成長等因素，都可能影響美元的主導地位。

徐千婷指出，從更深層「全球貨幣與金融權力重組」來看，人民幣國際化藏在許多談判議題背後。川習會如果談到能源貿易、對伊朗制裁等議題，背後其實都牽涉「交易用什麼貨幣」的問題。表面上，美國認為美元地位來自市場需求，但實際上，美國對金磚國家支付系統、中俄本幣結算，以及中東石油人民幣化等發展都高度警惕。

野村投信投資策略部副總張繼文預期，中國近年已按照自己的步調推動金融改革，美國在「貨幣操縱」議題上的施壓空間相對有限。

徐千婷也說，短期內美元地位仍然穩固，這議題牽涉市場需求與各國意願，不是美中坐下來談一次就能決定。

川普 習近平 川習會 川習

延伸閱讀

川習會萬眾矚目！學者分析2國盤算：美盼解決貿易、伊朗問題 陸盼美改對台論述

川習會要談什麼？ 貿易摩擦、伊朗與台灣

川習會本周四登場 彭博推演5議題情境與投資指南

美反中情緒高／美對中決策圈 排除中國通

相關新聞

川習會本周登場 貝森特、何立峰13日先磋商

美國總統川普預計十四日抵達中國大陸訪問，時隔八年多後再次舉行的中美領袖峰會，外界關注美方對北京的外交與貿易談判姿態是否因伊朗戰爭轉變。不過，川習會正式登場前，美方宣布制裁中國大陸企業，且縮減同行訪問的美企規模，這兩天又傳出間諜案，英國衛報形容，川普訪中行預計在互不信任的氣氛中展開，並從脆弱的立足點與北京展開談判。

經貿交鋒…川習會各取所需 保留 晶片、稀土底牌

美國總統川普預計本周與中國大陸國家主席習近平在北京會談，諸多議題中，經貿談判相對容易取得共識，貿易休兵可望持續，雙方各取所需下得以營造「會談成功」氛圍，這有助於川普拉抬因中東戰爭而陷入低迷的支持率，以應對即將到來的期中選舉，緩解貿易戰也對大陸經濟復甦有利。不過，雙方在科技出口和稀土管制等方面仍將留一手，保留大國博弈背後各自底牌。

貨幣角力…人民幣挑戰美元 專家：隱性議題

川習會本周即將登場，隨著俄羅斯、伊朗等受制裁國家大量以人民幣進行貿易結算，這場元首會談是否將人民幣擴大結算問題端上檯面討論引發關注。專家指出，美方擔憂此舉正在侵蝕美元主導的金融制裁體系效力，勢必不會坐視。

戰略競爭轉折 學者：美不再掌握所有籌碼

英國金融時報九日在「周末專文」的長文中引述聖地亞哥加州大學教授史宗瀚報導，中國大陸應對美國關稅攻勢的能力，代表美中戰略競爭的重要轉折點，也打破美國無所不能的形象，美方掌握所有籌碼的時代已一去不復返。

美中互調查貿易壁壘 埋下導火索

經貿無疑是本周川習會的重點議題，美中雙方各自擁有高科技與稀土作為籌碼，路透指出，北京希望美國放寬先進半導體出口限制，並對美國阻止關鍵晶片製造設備輸往中國的措施表達關切，美國則要求中國允許稀土與關鍵礦物出口至美國企業。另外，美發動新一波三○一調查等作為，預計將受到北京關切。

北京傳買500架波音 美盼賣油氣

中美正處於為期一年的貿易戰停火期，作為讓步，北京極可能在本周川習會同意採購美國推動的「三Ｂ」，即波音飛機（Boeing）、黃豆（Beans）與牛肉（Beef），以此達到休戰繼續延長的目標。至於美方同樣期盼北京購買的石油及天然氣是否納入採購清單，受到矚目。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。