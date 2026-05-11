貨幣角力…人民幣挑戰美元 專家：隱性議題

川習會本周即將登場，隨著俄羅斯、伊朗等受制裁國家大量以人民幣進行貿易結算，這場元首會談是否將人民幣擴大結算問題端上檯面討論引發關注。專家指出，美方擔憂此舉正在侵蝕美元主導的金融制裁體系效力，勢必不會坐視。

大陸人行行長潘功勝去年初表示，人民幣已是全球最大貿易融資貨幣、第三大支付貨幣，並呼籲建立「多極」貨幣體系，而非美元獨大。美財政部長貝森特今年被問到中國是否試圖以數位資產和區塊鏈「建立美國金融領導地位的替代方案」，他表示，「並不會感到驚訝」。

中經院第一所副研究員王國臣指出，從俄烏戰爭到美伊衝突，美方始終將中國視為受制裁國家的金融支柱，「若放任中國持續協助其他國家規避美國制裁，將削弱美元主導的金融制裁效力，美國不會坐視美元地位受到挑戰」。合庫金控首席經濟學家徐千婷則認為，「石油用人民幣結算」或「人民幣國際化」可能是川習會的隱性議題，但不太會成為公開、正式的主軸。

根據國際貨幣基金（ＩＭＦ）的COFER數據，美元在全球外匯存底比率從二○一七年的六成五跌至今年的百分之五十六點八，創一九九四年來新低；與此同時，中國跨境人民幣支付系統ＣＩＰＳ（人民幣跨境支付系統）交易量已達一八○兆元人民幣，連接一一七個國家。台灣央行在研究報告也指出，美元主導地位仍十分穩固，但長期而言，美國債務與財政紀律惡化、數位貨幣快速成長等因素，都可能影響美元的主導地位。

徐千婷指出，從更深層「全球貨幣與金融權力重組」來看，人民幣國際化藏在許多談判議題背後。川習會如果談到能源貿易、對伊朗制裁等議題，背後其實都牽涉「交易用什麼貨幣」的問題。表面上，美國認為美元地位來自市場需求，但實際上，美國對金磚國家支付系統、中俄本幣結算，以及中東石油人民幣化等發展都高度警惕。

野村投信投資策略部副總張繼文預期，中國近年已按照自己的步調推動金融改革，美國在「貨幣操縱」議題上的施壓空間相對有限。

徐千婷也說，短期內美元地位仍然穩固，這議題牽涉市場需求與各國意願，不是美中坐下來談一次就能決定。