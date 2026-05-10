聽新聞
0:00 / 0:00

何立峰12日將率團 赴韓國與美方舉行經貿磋商

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸國務院副總理何立峰將於5月12日至13日率團赴韓國與美方舉行經貿磋商。圖為2026年3月3月15日，何立峰在巴黎與美國財政部長貝森特在雙方正式展開磋商前握手合照。（新華社）
大陸國務院副總理何立峰將於5月12日至13日率團赴韓國與美方舉行經貿磋商。圖為2026年3月3月15日，何立峰在巴黎與美國財政部長貝森特在雙方正式展開磋商前握手合照。（新華社）

大陸商務部10日晚間22時23分突然發布新聞稿，宣布經中美雙方商定，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰將於5月12日至13日率團赴韓國與美方舉行經貿磋商。商務部稱，雙方將以兩國元首釜山會晤及歷次通話重要共識為引領，就彼此關心的經貿問題開展磋商。

預計何立峰此行應是為即將到來的川習會，針對雙方關切的經貿議題展開最後階段磋商。不過大陸商務部在新聞稿中並未具體提及，何立峰將與美方何人進行磋商。

4月30日晚，何立峰曾與美國財政部長貝森特和美國貿易代表葛里爾舉行視訊通話。新華社當時報導，雙方圍繞落實好中美兩國元首釜山會晤和歷次通話重要共識，就進一步妥善解決彼此關注的經貿問題和拓展務實合作，進行了坦誠、深入、建設性的交流。

報導稱，中方就近期美對華經貿限制措施表達嚴正關切。雙方同意繼續發揮好中美經貿磋商機制作用，不斷增進共識、管控分歧、加強合作，推動中美經貿關係健康、穩定、可持續發展。

川普 習近平 川習會 川習

延伸閱讀

APEC貿易部長會議下周蘇州登場 李成鋼：陸願自身開放推動區域合作

「川習會」前協商談不攏？中國遲未官宣 異於北京過往元首外交程序

普丁：美中建設性穩定互動 只會讓俄羅斯受益

2026年APEC貿易部長會議 22日蘇州召開

相關新聞

川習會本周登場 貝森特、何立峰13日先磋商

美國總統川普預計十四日抵達中國大陸訪問，時隔八年多後再次舉行的中美領袖峰會，外界關注美方對北京的外交與貿易談判姿態是否因伊朗戰爭轉變。不過，川習會正式登場前，美方宣布制裁中國大陸企業，且縮減同行訪問的美企規模，這兩天又傳出間諜案，英國衛報形容，川普訪中行預計在互不信任的氣氛中展開，並從脆弱的立足點與北京展開談判。

經貿交鋒…川習會各取所需 保留 晶片、稀土底牌

美國總統川普預計本周與中國大陸國家主席習近平在北京會談，諸多議題中，經貿談判相對容易取得共識，貿易休兵可望持續，雙方各取所需下得以營造「會談成功」氛圍，這有助於川普拉抬因中東戰爭而陷入低迷的支持率，以應對即將到來的期中選舉，緩解貿易戰也對大陸經濟復甦有利。不過，雙方在科技出口和稀土管制等方面仍將留一手，保留大國博弈背後各自底牌。

貨幣角力…人民幣挑戰美元 專家：隱性議題

川習會本周即將登場，隨著俄羅斯、伊朗等受制裁國家大量以人民幣進行貿易結算，這場元首會談是否將人民幣擴大結算問題端上檯面討論引發關注。專家指出，美方擔憂此舉正在侵蝕美元主導的金融制裁體系效力，勢必不會坐視。

戰略競爭轉折 學者：美不再掌握所有籌碼

英國金融時報九日在「周末專文」的長文中引述聖地亞哥加州大學教授史宗瀚報導，中國大陸應對美國關稅攻勢的能力，代表美中戰略競爭的重要轉折點，也打破美國無所不能的形象，美方掌握所有籌碼的時代已一去不復返。

美中互調查貿易壁壘 埋下導火索

經貿無疑是本周川習會的重點議題，美中雙方各自擁有高科技與稀土作為籌碼，路透指出，北京希望美國放寬先進半導體出口限制，並對美國阻止關鍵晶片製造設備輸往中國的措施表達關切，美國則要求中國允許稀土與關鍵礦物出口至美國企業。另外，美發動新一波三○一調查等作為，預計將受到北京關切。

北京傳買500架波音 美盼賣油氣

中美正處於為期一年的貿易戰停火期，作為讓步，北京極可能在本周川習會同意採購美國推動的「三Ｂ」，即波音飛機（Boeing）、黃豆（Beans）與牛肉（Beef），以此達到休戰繼續延長的目標。至於美方同樣期盼北京購買的石油及天然氣是否納入採購清單，受到矚目。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。