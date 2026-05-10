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鄧聿文：川習會不會有涉台密約 台灣須警惕的是「這交易」

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
美國總統川普預計5月14、15日訪陸，「川習會」將再登場。（歐新社資料照）
美國總統川普預計5月14、15日訪陸，「川習會」將再登場。（歐新社資料照）

美中領導人「川習會」將登場之際，外界關注是否涉及台灣議題及所謂「台灣密約」。大陸旅美時政評論員鄧聿文分析，相關說法源自歷史類比推論，但未必符合當今現實政治結構。他認為，不會有所謂「台灣密約」，但提醒這並不代表台灣可高枕無憂，更值得注意的是，是否出現不公開、卻可能影響美國對台支持強度的「默契性交易」。

鄧聿文近日在個人社交平台發表題為「習川會，不會有所謂『台灣密約』」的分析文章指出，川習會還有幾天就要到來，台灣社會對川普習近平是否拿台灣來交易充滿焦慮。

他指出，該說法來自日本學者峯村健司，以1905年「塔夫脫—桂太郎協定」及中美建交相關未公開安排作類比，推測川習會或存在某種「台灣密約」，甚至涉及以台灣交換多項國際議題利益。但他認為，歷史雖可參照，但不能直接套用，以1905年協定推論川習會存在台灣密約，「很可能是錯的」。

鄧聿文解釋，北京一向強調台灣是中國內政，若與美國簽密約，等於承認美方對台灣問題具處分權，與其立場衝突。北京要求美方在台灣問題上讓步，並希望更明確反對「台獨」，但不等同簽署秘密協定。

鄧聿文指出，塔夫脫—桂太郎協定屬帝國勢力劃分安排，但北京當前立場是否認美國有此資格，北京會要美國少管、退後，但不會共同簽字「處置台灣」。目前北京更關注美方在表述上是否向中方靠攏，例如更明確的「反對台獨」。

此外，鄧聿文認為，川普的交易風格確實讓人擔憂其可能「把台灣賣給中國」，但在美國兩黨抗中的大格局下，華府政經菁英，不太可能允許以台灣換取對北京利益的安排。

鄧聿文指，北京更可能傾向自行處理台灣問題，而非付出高代價，換取無法兌現、且會在美國國內遭遇阻力的秘密承諾。美國官員至今仍公開強調對台承諾「堅如磐石」，且川普第2任以來批准對台軍售力度並不弱。

不過，鄧聿文也提醒，「這並不意謂著台灣可以高枕無憂」。川習會即使不會出現正式密約，但是否形成不公開、卻足以實質下調美國對台支持強度的「默契性交易」，這才是台灣須注意之處。「這種交易不一定會寫進雙方聯合或各自的新聞稿，也不一定會被任何一方承認，卻完全可能存在。」

鄧聿文舉例，在表述上，從「不支持台獨」進一步靠近「反對台獨」；在軍售上，敏感性與攻擊性更強的項目少賣、慢交或拖延交付；在政治支持上，不再提「六項保證」，要求台北「不要挑釁」，降低對賴政府的高調背書等。

他最後指，北京要的不是讓川普「正式賣掉台灣」，而是讓美方在關鍵層面逐步後退，在不承認自己「賣台」情況下，一點一點掏空對台支持的強度與邊界。這類變化一旦發生，台灣感受到的壓力未必比一份密約更輕。

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