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醫改會挺護理師 莫拿關床恐嚇

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

賴清德總統宣布三班護病比明年實施，衛福部擬以全院、全月平均值計算，引發基層不滿。醫改會表示，政府政策數日內一變再變，更以關床恐嚇民眾，實則關床已是現況，凸顯獎勵政策並未奏效；家庭照顧者關懷總會指出，護病比為病人安全的基準，若護病比計算失真，恐害病人住院時，家屬無法放心工作。

家庭照顧者關懷總會副主任張筱嬋說，護病比為病人安全與照顧品質的基準，若衛福部執意以平均方式計算護病比，當家人住院時，民眾「還能安心上班嗎」，在高護病比的現況下，照顧者除擔心找不到看護，也要擔心護理師無法在安全的前提下，發揮專業照顧病人，已有不少家屬反映，家人住院時護理師疲於奔命，有需求時無法及時協助，「國家對外宣稱健保多棒，但犧牲的卻是基層護理師」。

三班護病比入法後，衛福部以恐致偏鄉醫院關床為由，宣布暫緩兩年實施，但賴總統數日內便宣布明年實施。醫改會執行長林雅惠說，護病比入法後還要暫緩實施，是否代表政府發放津貼的撒幣政策未見成效，還是想放任醫療院所漠視護理過勞困境，我國護理人員平均年資已從十年減為一年，薪資天花板與鄰國相比，更是慘不忍睹，新人不想待、中生代留不住，「護理人員還要忍受多久？」

「關床早就發生，政府應大幅改善勞動條件，增加津貼解決人力困境，而非拿偏鄉當擋箭牌一再推託。」林雅惠質疑，難道政府認為偏鄉民眾應該同卡（健保卡）不同命，就不用提升病人安全。政府應理性拿出數據，停止製造社會對立，並借鏡澳洲經驗，設立護病比專責監督單位，邀基層工會參與，並強制輔導違規院所。

賴總統在護師節喊話送禮，護病比提早一年上路，政策一變再變，卻是擔心選票的政治動作，而非本於科學根據的施政結果。林雅惠說，「政策不能靠喊價。」若按政府公開數據，三班護病比多數院所已達標，為何仍用人力不足威脅民眾。偏鄉關床不能成為阻礙改革的擋箭牌，政府應提出偏鄉護理人力的實際缺口、占床率。

衛福部 醫改會 護理師 賴清德

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