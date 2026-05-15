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計算爭議…護病比採月平均 護理團體批假達標

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
台灣護理產業工會等團體昨天在立法院批評，「平均護病比」入法淪數字遊戲，是讓過勞護理與病安危機就地合法，讓甫入法的三班護病比制度形同具文。記者林伯東／攝影
台灣護理產業工會等團體昨天在立法院批評，「平均護病比」入法淪數字遊戲，是讓過勞護理與病安危機就地合法，讓甫入法的三班護病比制度形同具文。記者林伯東／攝影

賴清德總統日前宣布明年五月起分階段實施三班護病比，依衛福部「醫療機構設置標準」護病比採全院、全月平均計算。台灣護理產業工會（簡稱台護產）、台灣醫療工會聯合會、醫改會、家庭照顧者關懷總會昨批評，衛福部將護病比以全院、全月平均計算，並讓醫院可以灌水支援人力且可事後填報，又無實質監督機制，形同讓「護理師過勞現況就地合法」，強烈要求應刪除設置標準中的「平均」二字。

護理團體昨喊「操弄數字遊戲，罔顧病患權益」、「護病比假達標，護理師真過勞」、、「別用喊價換掌聲，要用落實換安全」等口號。

台灣護理產業工會理事長羅運生表示，衛福部提出全院、全月平均護病比計算方式，以區域醫院大夜班為例，護病比標準為一比十三，但如果全院各單位護理師某天為一人照顧廿位病人，只要同月其他日期無明顯超標，計算後仍在合法範圍，但同時照顧過多的病人，恐造成護理師於緊急時刻無法及時趕赴病床邊，危及病人安全。

「難道酒測超標，可允許過幾天再測一次，平均值合規就行？」台護產秘書高若想說，衛福部「醫療機構設置標準」存在四大疑慮，包括平均計算、人頭灌水、事後填報、無實質監督機制，對護理權益保障嚴重不足，反而是把護理師過勞現況就地合法。

台護產理事吳珮妤指出，目前護病比採事後填報卻缺乏監督機制，護理師即使發現醫院填報不實，或有灌水情況，向衛生單位檢舉後，經重新計算也難釐清當月實際情況，護理師求助無門，高負荷現況無法解決，被迫離開職場。

高若想說，基層反應困境時，衛福部總以護病比規範嚴格，將導致醫院關床為由反對，但關床已是現況，此說法「完全是操作對立」，要求刪去設置標準中「平均」二字，訴求每一班、每一病房都應落實護病比，回應護理師憤怒及病人對醫療品質期待。

衛福部照護司副司長陳青梅說，平均計算作法是考量理想與現實平衡，衛福部認同任何病房、任何時間都要符合護病比標準的方向，部長石崇良已指示，將邀集部立醫院討論，研擬科技監測護病比機制試辦計畫，包括較大型的部立台北醫院、桃園醫院在內，利用醫事人員憑證、員工證或醫院資訊系統等，掌握醫院護病比實況。

衛福部 護理師 醫改會 賴清德

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