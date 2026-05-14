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三班護病比根本數字遊戲 護理師籲提配套

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
護理工會14日召開記者會，批評現在的三班護病比仍有不少漏洞，恐無法真正改善護理師權益。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
護理工會14日召開記者會，批評現在的三班護病比仍有不少漏洞，恐無法真正改善護理師權益。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

三班護病比恐未真正落實，護團14日仍召開記者會表達不滿！護理工會理事長羅運生於記者會強調，三班護病比入法後，衛福部在《醫療機構設置標準》的新規定，仍有「平均計算」、「人頭灌水」、「醫院事後自填」與「難核實」等問題，呼籲衛福部提出更具體的配套，嚴格落實每個時段都要有三班護病比。

事後自填弄成合法

羅運生舉例說，三班護病比入法後，區域醫院的大夜班護病比是1比13，但福部在《醫療機構設置標準》是採取平均計算，代表若特定單位超標，但經過其他單位平均後還是合法；而且只要醫院說有增派3個「各單位支援」的機動護理師，護病比還是合法；若是有一天護病比嚴重超標，但醫院只要事後自填，還是會合法，規定有相當多漏洞可鑽。

「現在只是讓護理師過勞與病人風險就地合法化！」羅運生指出，政府既然制定護病比上限，代表超過上限就會影響照護品質，護病比應該及時處理，不能等到事後再用平均數掩蓋問題。

護理工會理事吳珮妤指出，衛福部2024年三班護病比「達標獎勵政策」上路以來，就採取平均計算，並稱7成醫院達標，但卻是事後與自行填報，無法有效監督。

護病比應即時通報

台灣醫療工會聯合會副理事長郭蕢瑩不滿指出，每當談到三班護病比，政府與醫院經營者總愛拿「會導致關床、影響病人權益」來威脅，但真正關床的原因，正是惡劣護理環境導致護理師持續出走，唯有嚴格落實「三班護病比」，才能真正解決關床危機。

護理團體呼籲，《醫療機構設置標準》「平均計算」、「人頭灌水」、「醫院事後自填」與「難核實」的狀況應該要改善，包括即時通報護病比、不能一個月後要醫院自填等，政府應儘速提出配套措施，否則看似護病比已經入法，但還是替醫院大開後門，民眾也會更擔心醫院的照護品質。

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衛福部 護理師

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