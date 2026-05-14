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基層要求三班護病比每班都達標 衛福部：邀部立醫院試辦「科技監測」

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
為確保數字反映現況，已鎖定部立醫院試辦，以醫事人員憑證、員工證打卡紀錄等，用科技方式監測護病比。示意圖，與新聞無關。本報資料照片
為確保數字反映現況，已鎖定部立醫院試辦，以醫事人員憑證、員工證打卡紀錄等，用科技方式監測護病比。示意圖，與新聞無關。本報資料照片

賴清德總統宣布護病比明年5月實施，但衛福部擬採全月、全院平均計算，引發護團不滿，認為此舉形同「護病比假達標」，讓過勞現況就地合法，訴求每一班、每一病房都應落實護病比。對此，衛福部照護司副司長陳青梅說，現行平均計算作法，是考量理想與現實平衡訂定，為確保數字反映現況，已鎖定部立醫院試辦，以醫事人員憑證、員工證打卡紀錄等，用科技方式監測護病比。

陳青梅說，2年前實施護病比獎勵機制時，各界反應即時呈現護病比實務執行有困難，尤其醫學中心病房數量高達一、二百床，難以逐日、逐班回報數字，為求計算基礎公平，三班護病比獎勵計算時，採全院、全月計算方式，不過，衛福部認同應任何病房、任何時間都要符合護病比標準的方向，部長石崇良已指示，將鎖定部立醫院體系試辦即時監測護病比機制。

衛福部照護司近期已與衛福部資訊處及部分部立醫院舉行會議，後續將再邀護理團體共商護病比監測機制。陳青梅說，將邀集全台北、中、南各區部立醫院討論，包括較大型的部立台北醫院、部立桃園醫院在內，研擬利用資訊系統設計，在護理人員從事照護工作時以醫事人員憑證「插卡」動作監測，或利用各醫院資訊系統、排班系統結合員工證進行監測，實務上如何執行，尚需討論。

衛福部尚未預告「醫療機構設置標準」修正草案。陳青梅說，若最終預告內容中未明確寫入「平均護病比」計算方式，便有討論空間可納入即時監測機制，即使已寫入平均護病比計算方式，預告期間各團體仍可表達意見，不過，護病比計算應講求公平性，若有些醫院採半年平均、有些醫院為每日平均也不恰當，「需在理想與現實之間取得平衡。」

賴清德 衛福部 台北醫院

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