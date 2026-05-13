遭醫界爆料放鳥衛福部 護師全聯會回應：盼共創美好未來

賴清德總統昨日宣布三班護病比將於明年5月20日分階段實施，國民黨立委葉元之在臉書發文表示，不知道賴總統還記不記得承諾過，為了留住醫師要在今年報稅實施「醫師加班費免稅」？既然護理師的憤怒能讓賴總統轉彎，現在是要逼醫師也上街頭嗎？

2026-05-13 14:40