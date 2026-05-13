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遭醫界爆料放鳥衛福部 護師全聯會回應：盼共創美好未來

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
高雄護師公會慶祝活動當天，陳其邁主動披上與護理師衛福部前陳抗使用的同款「三班護病比 必須入法」黃色飄帶，表態支持三班護病比入法，賴瑞隆致詞時也強調，若當選將延續陳其邁護理獎勵政策，並且提出加碼。圖／取自賴瑞隆臉書
高雄護師公會慶祝活動當天，陳其邁主動披上與護理師衛福部前陳抗使用的同款「三班護病比 必須入法」黃色飄帶，表態支持三班護病比入法，賴瑞隆致詞時也強調，若當選將延續陳其邁護理獎勵政策，並且提出加碼。圖／取自賴瑞隆臉書

護病比入法塵埃落定，賴總統宣布明年5月起分階段實施。不過，醫界不具名人士向「中國時報」爆料，三班護病比入法前一日，護師公會全聯會代表缺席會議放鳥衛福部，加上全聯會上街陳抗，稱理事長陳麗琴「踹了衛福部長石崇良2腳」。面對指控，陳麗琴不願多談，僅表示，三班護病比已入法且確定實施日程，盼醫療體系間合作共創美好未來。

立法院院會通過「醫療法」修正案，賴清德總統12日正式宣布護病比116年5月20日實施，形同已塵埃落定。針對醫界部分人士強烈指控，陳麗琴低調不願多談，僅表示三班護病比既已入法，且已確定實施日程，期待醫療體系間合作，共創美好未來。

陳麗琴指出，期待未來醫界與護理界齊心共同為營造正向友善醫護職場努力，齊心維護病人安全及提升照護品質。

衛福部 石崇良 陳抗

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