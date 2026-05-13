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三班護病比分階段上路 醫改會憂心「恐換湯不換藥」、籲做好風險溝通

中央社／ 台北13日電
三班護病比將自116年5月20日起分階段實施，醫改會憂政策規劃缺乏科學實證，呼籲政府做好風險溝通；醫界則希望政府加強協助偏鄉醫院人力問題，讓民眾就醫權益不受影響。護理師示意圖。圖／AI生成
三班護病比將自116年5月20日起分階段實施，醫改會憂政策規劃缺乏科學實證，呼籲政府做好風險溝通；醫界則希望政府加強協助偏鄉醫院人力問題，讓民眾就醫權益不受影響。護理師示意圖。圖／AI生成

三班護病比將自116年5月20日起分階段實施，醫改會憂政策規劃缺乏科學實證，呼籲政府做好風險溝通；醫界則希望政府加強協助偏鄉醫院人力問題，讓民眾就醫權益不受影響。

總統賴清德昨天在國際護師節聯合慶祝大會宣布，三班護病比上路時程調整為116年5月20日起分階段實施，同時成立醫療人力研究精進小組，其中護理委員比例將不低於三分之一。

台灣醫療改革基金會執行長林雅惠接受媒體電訪表示，三班護病比提前時程，表面看起來是政府對護理勞權的重視，卻也暴露政策規劃缺乏科學實證的問題。

林雅惠解釋，三班護病比獎勵措施從2024年開始實施至今，究竟成效如何，上路時程的依據，以及偏鄉護理人力留任獎勵機制、燈塔型社區醫院點值從優給付等措施的執行情況，都缺乏透明實證資料。

近期醫界與社區醫院憂心三班護病比倉促上路，恐造成關床。林雅惠認為，關床、等候時間延長等狀況，早在三班護病比入法前就有，偏鄉離島資源不足也是常態；政府有責任盤點公開三班護病比推動後執行成效，各層級中到底哪些醫院無法達標，及偏鄉醫院實際占床率等資訊，進而提出相應解方、做好風險溝通。

對於分階段上路，林雅惠說，讓人覺得「換湯不換藥」，本質與117年全面實施可能差異不大。

台灣醫務管理學會理事長、新光醫院行政副院長洪子仁指出，政府宣示縮短1年上路，站在醫界立場就要支持；醫學中心作為台灣醫療照護體系龍頭，應在不關床的情況下，達到率先上路，才能達成兼顧護理師留任、病人安全與民眾就醫權益的三贏局面。

至於各層級醫院狀況，洪子仁表示，醫學中心達成率約9成，狀況相對較好；但不同層級、不同環境有不同挑戰，其中社區型醫院或偏鄉醫院，護病比達標比例本來就比較低，政府給予2年時間準備是合理安排。

不過，洪子仁也指出，對於偏鄉醫院，如何在緩衝期間加強資源整備與人才留任，是政府必須考慮的；因偏鄉地區醫院在規模經濟或地理區域，都是最不利的層級、人才爭取的末端，政府應加大力度協助，讓偏鄉民眾就醫權益不受影響，也縮小城市與偏鄉間的健康不平等。

另外，中華民國護理師護士公會全國聯合會、台灣護理學會今天共同發布聲明表示，近期相關議題的討論中，出現對護師工會顧問陳玉鳳的生命威脅，要表達最嚴正譴責，呼籲應回歸理性。

賴清德 醫改會

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