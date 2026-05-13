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醫師加班費免稅跳票 葉元之轟：難道要逼醫生上街嗎？

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
國民黨立委葉元之。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委葉元之。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統昨日宣布三班護病比將於明年5月20日分階段實施，國民黨立委葉元之在臉書發文表示，不知道賴總統還記不記得承諾過，為了留住醫師要在今年報稅實施「醫師加班費免稅」？既然護理師的憤怒能讓賴總統轉彎，現在是要逼醫師也上街頭嗎？

葉元之說，為了穩定醫療品質，賴總統2025年5月在「健康台灣委員會」指示，研議醫生加班費免繳所得稅。衛福部長石崇良今年1月表示，已與財政部、行政院人事總處取得共識，最快今年5月報稅就可適用。

葉元之表示，賴政府宣佈後，原本醫院主治醫師不用打卡，不少醫院還為此設置打卡鐘，讓醫師打卡以認定醫師的加班時數。結果，他兩天前質詢石崇良，石崇良卻說今年醫生加班費免稅的承諾確定做不到，還一副無所謂的樣子，僅用一句「低估事情的複雜度」敷衍帶過。

葉元之說，令人不能接受的是，石崇良在年初給承諾時，已距離總統去年5月宣布的時間，過了8個月，「這麼久的時間，部長都不知道事情複雜度？如果知道不能推動為何要給承諾？」

葉元之強調，網路上醫師紛紛抱怨，「醫師為此上班趕著打卡是打心酸的嗎?」既然護理師的怒火可以讓三班護病比分階段實施，那醫生們是不是也要讓賴總統感受一下民意的反撲，讓政府好好做事，改善醫護工作環境？

免稅 石崇良 加班費

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