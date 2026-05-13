彈劾賴總統審查會 陳菁徽談護病比：跳票還要民眾感激涕零

立法院今天進行第二次對總統提出彈劾案審查會，國民黨立委陳菁徽指出，在野黨上週五聯手通過三班護病比入法，幫賴總統落實政見，政府卻說要延後兩年實施。賴總統發現被罵，因此宣布從明年5月20日分階段實施，「本來就已經跳票的政策，把日期提早一點點，還要大家起立鼓掌、感激涕零。」

陳菁徽表示，這是史無前例的總統彈劾案，賴總統是中華民國現行憲法制度下，第一位讓彈劾案在立法院正式成案，且排入投票表決議程的總統。這代表人民對總統施政不滿意，對行政院施政不滿意，對這一年多以來行政權不尊重國會、不尊重民意、不尊重制度的做法，已經忍無可忍。

陳菁徽舉例，昨天是國際護師節，全台灣有將近20萬名執業護理人員，這些護理師每天都在臨床第一線撐起民眾的天，構成台灣最重要的醫療公共衛生支持防線。台灣的醫療之所以可以引以為傲，不是因為政府口號喊得響，而是這群一線人員撐得住、忍得住、扛得住。可護理工作環境不好、薪資低、工時長壓力大、醫院病床開不出來、急診壅塞、護理人力荒惡性循環，都並非今天才發生的問題。

陳菁徽說，所有關心護理人才的人都絞盡腦汁，希望盡快加薪、加津貼、改善職場環境，將三班護病比入法。2023年賴總統競選時也開出這張支票，宣稱三班護病比入法是政見，結果上任後彷彿就失憶了。面對護理師活動，不但絕口不提當初政見，還說出很羨慕護理師大家，希望能去做他們的工作。領著超過50萬的薪水，享有全國最高的資源，卻跑去向全台灣最辛苦的護理師說這種話。

陳菁徽表示，賴總統任命的行政院長卓榮泰說護理荒很嚴重是因為考試太難了，甚至親自跟考試院長溝通兩次，讓題目簡單一點。每一位離開臨床的護理師，都是經過專業訓練、考過國家考試，護理師不是因為考試太難所以離開，而是因為工作太血汗、待遇不合理、環境留不住人，所以才離開。

陳菁徽指出，上週五在野黨聯手通過三班護病比入法，幫賴總統落實政見，結果賴政府卻說要等到2028年卸任前才要實施。當護理界炸鍋，立委在委員會質詢衛福部，衛福部長石崇良又說三班護病比不是在野黨推動的，稱「如果怕跳票，再投給賴清德總統，就一定會落實」。原來，全台灣人民希望自己的訴求被實現，必須要連投兩次賴總統，等到第二任才會幫你解決。

陳菁徽表示，昨天賴總統發現被罵，又趕快改實施日期，沒辦法守護就職兩周年的聲望，就乾脆搶救第三年的評價，因此三班護病比從本來的2028年5月1日施行，突然又變成明年2027年5月20日分階段實施。本來就已經跳票了，把日期提早一點點，還要大家起立鼓掌，對他感激涕零。「這就是賴總統施政的縮影，拒絕履行諾言、頻繁失言後民怨炸鍋，又突襲式宣布新政策，內閣再忙著滅火，全國人民的納稅錢和行政資源全部跟著浪費。」

陳菁徽批評，賴總統與行政院更一起聯手發明了賴清德時代的新三不運動：不副署、不公布、不執行。今天站在這裡就是要告訴賴清德總統：中華民國的總統，不是選上就可以凌駕憲法；立法院更不是總統府的橡皮圖章。