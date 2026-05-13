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三班護病比石崇良稱票投賴總統 盧秀燕批：官員應多關心醫護而非助選
針對衛福部近期引發的「三班護病比」爭議，衛福部長石崇良昨日雖為失言道歉，卻又補上一句「大家一定會把票再投給賴總統」，引發外界議論；台中市長盧秀燕今天對此表示，中央官員應多關心醫護勞動環境改善，而非利用場域進行助選。
針對日前在立法院的失言風波，衛福部長石崇良雖在昨下午出席台灣護理學會時表達歉意，但話鋒一轉，隨即說，「相信今天這樣的結果，大家一定會把票再投給賴總統！」此話一出，現場氣氛一度顯得微妙。
台中市長盧秀燕今日上午主持市府附設員工子女托嬰中心時，對此議題做出回應表示，照顧病人必須以醫護人員擁有適當的工作環境為前提，兩者是互動關係，護理人員應享有尊嚴與優質、合理的勞動環境。
盧秀燕指出，「三班護病比」雖已入法，但實施時間實在太晚，基層早已身心俱疲；她因而對衛福部提出建言，認為部長應更深入關心醫護人力不足的現況，多為基層權益發言，而非在專業或紀念場合中忙著助選，改善醫護環境才是當務之急。
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