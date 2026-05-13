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政策止血…三班護病比 明年5月20日分階段實施

聯合報／ 記者林琮恩黃婉婷林銘翰屈彥辰／台北報導
賴清德總統（左二）昨於國際護師節聯合慶祝大會宣布「三班護病比」提前至明年五月廿日上路，分階段實施。記者林澔一／攝影
賴清德總統（左二）昨於國際護師節聯合慶祝大會宣布「三班護病比」提前至明年五月廿日上路，分階段實施。記者林澔一／攝影

三班護病比雖已正式入法，但衛福部延緩兩年上路，引發護理界反彈，批評總統政見跳票。賴清德總統昨於國際護師節慶祝大會宣布，三班護病比將於一一六年五月廿日分階段實施，並要求衛福部長石崇良組成護病比諮詢委員會，護理界委員代表不低於三分之一。

賴總統表示，五月五日石部長與護理界達成共識，護病比一一六年十二月卅一日實施，後續石部長擔心年底人員流動導致護理不足，且冬季流行性感冒盛行，盼延後實施，「我正式宣示，護病比將從一一六年五月廿日起分階段實施」。

賴總統指出，從前總統蔡英文到他本身任內，前後十年間共為軍公教加薪四次，累計調幅百分之十四，「在場公立醫院同仁都有加薪」，比前總統馬英九任內僅加薪一次，幅度百分之三還高。不過，現場仍有護理師高喊，「太少了！」

賴總統細數政府護理政策，衛福部編列四年一百億元預算提高護理費，政府提出護理人力政策整備十二項策略計畫，自去年起至一一七年，四年間投入二七五億元改善護理工作條件，增加護理專業技能，包括夜班直接獎勵、三班護病比達標醫院獎勵等，已看到人力回流成果。

賴總統表示，已要求石崇良於衛福部成立「醫療人力研究精進小組」，針對各職類護理人力進行檢討，而護理代表在諮詢委員會代表，「不會低於三分之一，大家說好不好？」現場許多護理師大喊「要二分之一」，賴總統並未回應。

護師公會全聯會理事長陳麗琴指出，總統所提的版本比護理界的訴求還要早了半年實施，而且按此實施日期，仍然保留一年緩衝期，可顧到護理界訴求，並兼顧醫療端準備期，最終仍在一一七年全面實施，合乎總統政見。

不過，在野黨並不埋單，民眾黨護理立委邱慧洳表示，現在就可開始推動，別用話術掩蓋跳票，「從賴總統的宣示，完全看不出執政黨對護理人力增補的誠意」。國民黨立委翁曉玲質疑，民進黨政府呈現「賴清德說了算」狀態，既然可縮短為一年，是不是半年也可以？

國民黨立委陳菁徽指出，三班護病比入法是賴清德總統選前承諾，在野黨完成入法，就不應透過修改「醫療機構設置標準」走後門，硬是延後兩年才施行。現在又把「兩年緩衝期」改成明年分階段實施，彷彿提早一年，這種做法，只會讓第一線護理師更加失望。

對於石崇良「如果怕跳票，就再投給總統，就一定會落實」的失言風波，閣揆卓榮泰表示，政府重大政策有其延續性，三班護病比入法後，行政院、衛福部與所有的醫事團體、醫護團體，大家再研究如何讓未來的配套能夠更為完整。

民進黨團副幹事長陳培瑜表示，不確定石崇良內心在想什麼，但完善相關配套才是衛福部當前重要工作。

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