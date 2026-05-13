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護團代表遭綠營網軍抹紅 收到死亡威脅

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

賴清德總統昨親上火線，宣布護病比明年五月廿日起分階段實施，為此護病比事件定調、拆除引信。對此，台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳質疑總統此舉為政治考量，醫護權益議題已被政治化，她遭網軍側翼圍攻，收到「「小心點，別死在半路上」死亡威脅。

對於衛福部長石崇良為失言風波道歉，但又補了一句「值得大家再投他（賴總統）一次。」，陳玉鳳批評，賴政府對醫護議題不斷「扯政治」，導致護病比議題政治化，醫護基層遭到網軍圍攻。昨天宣布提前實施，這也是「選舉考量」，而總統致詞時強調為醫護調薪七次，台下許多護理師都看不下去，大喊「加不夠」。

陳玉鳳表示，自己十年前倡議三班護病比入法，如今法制化成功，她不僅未被感謝，還被綠營網軍側翼抹紅、貼標籤。民進黨立委王義川帶頭抹黑她護航藍白，但若她倡議方向有錯，為何賴總統按護理界訴求，讓政策明年上路？又為何政府要急於收割，稱護病比入法為執政黨貢獻？民進黨直到最後關頭才提修法版本，而衛福部長期不願三班護病比入法，若不是護理師在立院前下跪，哪有可能入法？

「護病比實施刻不容緩。」陳玉鳳說，若照政府說法，現行醫院三班護病比達標比率已達七成，醫院協會這端則強調，只要政府提供獎勵、補助，醫院提升護理薪資，便能讓護病比達標。如此護病比入法緩衝期可縮至半年，在今年底之前上路，遺憾政府只願意將資源提供給醫療機構，而非挹注護理人員。

至於收到匿名威脅，陳玉鳳強調，自己為病人安全與護理勞動環境發聲，沒想到遭遇此等威脅，心情沉重，己至台南市警局第三分局報案，完成筆錄製作，警方受理報案，將追查訊息來源。

石崇良 賴清德 護理師 網軍 王義川

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