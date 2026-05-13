賴總統「發彩蛋」衛福部、護團當下才知情

三班護病比制度入法，衛福部兩年緩衝期措施引爆護理怒火，而部長石崇良一句「如怕跳票，再投給賴總統就一定會落實」火上加油。賴總統昨緊急出面定調，才暫時止血，據了解，護團是在總統致詞時才知情，而石崇良似乎也是在幾分鐘前才被告知此事。

賴總統抵達國際護師節聯合慶祝大會前，媒體目擊石崇良於會場門口持手機通話，來回踱步，而賴總統則在車隊駛抵會場後，待石崇良掛斷電話後，才步下座車，但未直接入場，而在大門前與石崇良及主辦方台灣護理學會理事長廖美南、護師公會全聯會理事長陳麗琴交談了二、三分鐘。

護師公會全聯會理事長陳麗琴表示，事前對於總統宣布明年五月實施護病比一事，一無所知。在活動前把握短短幾分鐘，向總統表達護理界期待，而總統則向她確認，「是否曾與石部長談定，於一一六年十二月前實施三班護病比」，她回應確有此事。不過，總統當下並未具體承諾實施日期，直至上台致詞時，護理界才得知具體政策內容。

衛福部這端似乎也是如此，直至昨中午，部長石崇良仍以人力無法補足為由，認為至少需二年準備期才能到位。事後被問及「是否提前知情，或大會開始前才得知？」，他未正面回覆，僅表示團隊近期密切討論，衛福部也提出護病比監測數據供總統做決策。

據了解，部長「耍嘴皮」一事，引發軒然大波，在野黨連番砲轟，就連自家立委也不埋單，總統只得親自出手，彌平這場爭議，在進入會場時先確認護理界想法，並在致詞時提出護理界與石崇良簽署合約一事。

陳麗琴指出，近期各界隔空交火，總算可塵埃落定，強調全聯會「真的沒有政黨色彩」，對立院三黨立委盡力協助表達感謝，也謝謝執政黨政府推動護理人力政策，更感謝社會大眾對護理議題支持。