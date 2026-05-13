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提前實施 三班護病比 醫學中心先上路

聯合報／ 記者林琮恩沈能元／台北報導

賴總統昨下午宣布，護病比新制提前於明年五月實施，分階段施行。衛福部長石崇良表示，目前護理人力仍有城鄉、醫院層級差距，醫學中心等大醫院將先行上路。另為昨立院失言道歉，但又補一句「相信今天這樣的結果，大家一定會把票再投給賴總統！」

石崇良昨下午參與台灣護理學會「一一五年國際護師節聯合慶祝大會」時表示，過去參加護理師活動都蠻受歡迎的，但今天比較忐忑，最近三班護病的事情鬧得比較兇，「我也比較黑啦」，但很真誠地希望跟大家溝通，一起來落實，讓政策可以無痛上路。

在被問到「何時知道總統宣布護病比明年實施？」，石崇良未正面回應，僅強調近幾天團隊持續討論「如何落地」，根據各層級醫院開床情形等數據作為總統決策重要參考，現階段三千人力缺口需等待兩年才能補足，屆時才能全面實施，考量明年七月還有一批畢業生透過國考投入護理行業，整體缺口可望進一步縮小。

至於三班護病比實施順序，石崇良表示，不會同步全面上路，將朝醫學中心層級醫院優先實施的方向努力，目前看來第一階段可由達標的大型醫院先行上路，偏鄉與小型醫院則保留較長緩衝空間，以降低制度衝擊。

為確保政策推動的代表性與平衡性，總統賴清德宣布將成立三班護病比相關諮詢委員會。對此，石崇良表示，委員會成員至少三分之一來自護理界、三分之一為醫界代表，其餘則由醫用者與學者專家組成，若利害關係人組成失衡，反而不易形成共識。

對於「如果怕跳票，就再投給總統，就一定會落實」談話，引發爭議，石崇良說，自己一向心直口快，前天講話可能比較快，「如果讓大家誤解或不舒服，就跟大家抱歉」，不過，從總統宣示來看，「一定值得大家再投他一次！」

石崇良 護理師 醫學中心 三班護病比 賴清德

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