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三班護病比明年520分階段實施 翁曉玲：應儘速上路

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委翁曉玲。圖／聯合報資料照
國民黨立委翁曉玲。圖／聯合報資料照

針對「三班護病比」正式入法，但施行時間引發爭議，賴清德總統今日下午宣布，將提前自民國116年5月20日分階段開始實施。國民黨立委翁曉玲今晚接受廣播節目「飛碟晚餐」專訪表示，民進黨政府目前已呈現「賴清德說了算」的狀態，其他官員說法既無效果也無效力。

翁曉玲指出，賴清德競選時曾承諾「當選兩年內要落實三班護病比」，但賴政府上任後，衛生福利部未提出具體方案，民進黨也沒有版本，最後仍是由在野黨提出版本才順利通過。

翁曉玲表示，賴清德原本應該在法案通過後順勢推動、儘速實施，沒想到衛福部卻提出需再等兩年才實施；直到護理師群體強烈反彈後，賴清德今日才趕緊定調，將實施日期提前一年。她也質疑，既然可以縮短為一年，是不是其實半年也可以？應儘速上路，讓護理師真正受到保障。

另外，針對台美對等貿易協定（ART）中多項食品進口問題，翁曉玲表示，近期從發芽馬鈴薯、萊豬到最新的美國家禽產品，接連引發爭議。她指出，這次簽訂的貿易協定中，對美國高病原性禽流感疫區的管制標準，台灣將從原本「整州禁止」，放寬為以更小區域「郡」進行管制，僅禁止爆發禽流感的單一郡市家禽產品輸台，質疑此舉恐造成防疫破口。

翁曉玲強調，目前台美ART在美國尚未完成內部程序、尚未正式生效，在立法院也還沒開始審查，結果我國農業部卻已先行放寬標準。從馬鈴薯到雞隻，「台灣反而先行配合美方標準、等同自我繳械」，而行政院副院長鄭麗君仍稱此為「最好的協議」。

翁曉玲表示，從軍購、食安到產業政策，政府一再迎合美國利益，卻忽視台灣自身處境，民進黨政府是否對得起台灣人民。

最後，針對台電更換Logo爭議，翁曉玲指出，台灣電力公司目前虧損嚴重，每年拿這麼多納稅錢補貼虧損，卻仍執意更換Logo，實在令人質疑；而且不單只是更換Logo，後續恐還衍生更多支出。設計師聶永真相關公司承接多項國營事業標案，也主導過多款民進黨競選相關設計，不免引發外界質疑。

翁曉玲表示，每到5月報稅季，想到民眾需繳納大量稅金，卻看到政府如此運用納稅錢，令人感到心痛。

翁曉玲 賴清德 國民黨

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