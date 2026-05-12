賴總統宣布三班護病比分階段上路 醫改會質疑：是否擔心失選票才施恩

立法院日前三讀修正「醫療法」，將三班護病比正式入法，衛福部長石崇良擬給予兩年緩衝期，引爆護理團體不滿。不過，賴清德總統今下午參與台灣護理學會「115年國際護師節聯合慶祝大會」時宣布，三班護病比正式入法將於明年520起分階段實施。醫改會執行長林雅惠表示，「在特殊的節日（國際護師節）向護理師喊話，不免令人質疑，是否為擔心選票流失，才有此施恩的動作。」

賴總統今宣布三班護病比分階段上路，推翻了先前石崇良所說的117年5月1日實施，林雅惠說，賴總統一句話，將上路時程提前，表面看起來是重視護理師的勞權，但凸顯政府規畫醫療政策時，「缺乏科學實證」，時程一變再變，且也不知提前的原因為何。

賴總統所稱三班護病比分階段實施，石崇良解釋是「醫學中心先行，城鄉分流」。林雅惠認為，「這是換湯不換藥」，完全是拖延戰術，護病比在緩步推進下，直到全面上路實施，最後仍可能落在117年5月1日，現在只是換一個「大眾比較容易接受的說法」，但目前完全沒有細部規畫，也未針對沒有達標的醫療院所制定相關輔導措施或罰則。

林雅惠說，衛福部去年開始發放三班護病比獎勵金，並由醫療機構分配發放，但有護理師反應只拿到15元或26元不等，且獎勵金屬於單次發放 ，也沒有提高薪資、改善工作環境條件，導致護理師認為自己的付出、專業價值都沒有被看見，但三班護病比是保護病人安全的最後防線，衛福部應盡速擬定三班護病比的達標計畫與時間表，不要讓賴總統今天的承諾，淪為護理界的「幻夢」。

雖然，醫界不斷喊話，一旦三班護病比提早上路，將造成偏鄉醫院醫療量能崩壞，影響民眾就醫權益。林雅惠說，衛福部應進行盤點，並提出對應解方，給予偏鄉、離島醫院更多挹注，且關床不是入法後才出現的情形，早在護理人力缺乏就已出現，不應成為護病比延後實施的藉口，更不是以「關床」的說法不斷恐嚇國人。

林雅惠呼籲，為避免「同卡（健保卡）不同命」，並確保病人安全，三班護病比上路後應設置監督單位，由外部專家審查醫療機構回報的戶並比比例、時數報告等，且讓護理團體參與政策決策，避免完全由資方、政府單位決定，有損護理師的工作權益。