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賴總統宣布三班護病比明年5月分段實施 護師工會：他就是選舉考量

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳在場外受訪時喊話，認為三班護病比的緩衝期可以縮短至半年，呼籲把資源挹注給醫院不如給護理師效用會更大。記者林澔一／攝影
台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳在場外受訪時喊話，認為三班護病比的緩衝期可以縮短至半年，呼籲把資源挹注給醫院不如給護理師效用會更大。記者林澔一／攝影

賴清德總統今天出席國際護師節慶祝典禮，宣布三班護病比將於明年5月20日起分階段實施，衛福部延後二年實施引發的跳票爭議，暫獲平息。不過，護師工會顧問陳玉鳳痛批，「他是選舉考量」，賴總統致詞說已為醫護調薪7次，連台下護理師都高喊「加不夠」，三班護病比入法刻不容緩，現行醫院達標比率7成，應於半年後實施。

陳玉鳳指出，自5月8日衛福部會議後，民進黨立委王義川在政論節目上帶頭抹黑她護航藍白，「我是為了護理人員，他竟如此羞辱我」，還有網軍發動霸凌抹紅，稱她是統促黨，護病比入法不僅沒有被感謝，還被網軍霸凌，她昨天晚上甚至收到死亡威脅，對方透過社群媒體私訊，稱「走路小心，不要死在路上」。

「政府稱為避免醫院關床，得延後護病比上路，但關床是我的錯嗎？」陳玉鳳指出，若她倡議方向有錯，為何賴總統今天要宣布明年5月20日上路，如果她錯了，又為何說是執政黨的貢獻，「民進黨沒有好嗎？我們拜託、再拜託，在立法院前下跪才換來護病比入法」，她從十多年前就像民進黨立院黨團前總召柯建銘陳情，如今護病比真的入法了，她卻遭外界圍攻。

陳玉鳳說，總統宣布116年5月20日落實三班護病比，背後原因無他，正是因為「他要選下一任」，若按衛福部原先規畫，117年5月1日才實施三班護病比，屆時選舉早已選完，「我之所以痛恨政府，因為他從頭到尾不提病人安全，只說為護理加薪7次，若真的為護理好，他上任多久了？護病比試行多久了？為何直到目前才宣布實施？」

「對我來講，我覺得入法刻不容緩。」陳玉鳳說，若照政府說法，目前三班護病比達標比率已達7成，再按照醫院協會說法，提供獎勵、補助就能加快護病比達標，只要把護理薪資提升，很快就能達到人力回流目標，半年後就能讓護病比落地實施，遺憾政府寧願把錢給醫院。

王義川 衛福部 賴清德 民進黨

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