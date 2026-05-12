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護病比明年520實施「醫學中心」先行 護理公會：護師節很棒的禮物！

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
賴清德總統（中）與台灣護理學會理事長廖美南（左）、護理師公會全聯會理事長陳麗琴（右）等人，出席國際護師節聯合慶祝大會。賴清德宣布，「三班護病比」提前至明年5月20日開始分階段實施。記者林澔一／攝影
賴清德總統（中）與台灣護理學會理事長廖美南（左）、護理師公會全聯會理事長陳麗琴（右）等人，出席國際護師節聯合慶祝大會。賴清德宣布，「三班護病比」提前至明年5月20日開始分階段實施。記者林澔一／攝影

賴清德總統宣布三班護病比在116年5月20日起分階段實施，要求衛福部長石崇良成立「醫療人力研究精進小組」，有關護病比擬定後續將由委員會決定。石崇良事後說明，分階段實施的細節，將會再找護理界組成委員會討論，目前國內護理人力尚有一段人力缺口，實施時會按照城鄉、醫院層級宣布，首階段要求都會區醫院中心「先來達標」。

護理師公會全聯會理事長陳麗琴指出，原先護理界還在討論，護病比應儘速實施，不要延宕2年，對於今天總統宣布，比護理界訴求116年底實施提早半年，於116年5月20日分階段實施，護理界普遍認為「提早半年很棒」，且仍保持1年緩衝期，既能顧到護理界訴求，也能兼顧醫療端準備期，分階段實施最終仍會在117年全面實施，合乎總統政見，今天護師節有很好的禮物！

石崇良指出，該諮詢委員會將至少3分之1護理代表、3分之1醫界代表及3分之1醫用者代表及學者專家，由委員會討論如何落地分階段實施，目前國內護理人力尚有一段缺口，「當然人力補充過程不會一次到位」，會有人力差距，醫學中心、區域醫院、地區醫院等各層級院所間也會有所差距，在分階段實施的政策考量下，將以城鄉、層級分階段宣布。

「當初立法院修『醫療法』時，民進黨團提出草案版本，即包括諮詢委員比率，訂定護理3分之1、醫界3分之1、醫用者及學者代表3分之1比率。」石崇良指出，政策推動一定要納入相關利害關係人，大原則是要讓各界充分表示意見，若厲害關係人組成過於不平衡，導致會議召開不具代表性、衡平性，反而不易形成勞資共識，因此總統這是「適當的宣示」，未來衛福部將如此執行。

石崇良 護理師 醫學中心 賴清德

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